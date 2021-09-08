Василевский рассказал, как разбил лицо Сергачеву
Во вторник, 7 сентября, вышел в эфир очередной выпуск «Вечернего Урганта», гостями которого стали российские игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и Михаила Сергачев.
Во вторник, 7 сентября, вышел в эфир очередной выпуск «Вечернего Урганта», гостями которого стали российские игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и Михаила Сергачев.
Одной из тем был инцидент, в котором Василевский травмировал Сергачева. Произошло это в марте этого года по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (1:2). Во втором периоде вратарь неудачно вбрасывал шайбу по борту и попал ею прямо в лицо соотечественника. Игроку пришлось отправиться в раздевалку для оказания помощи. После перерыва он вернулся на лед.
«Во втором периоде шайба ушла за ворота. Моя задача — выйти и сыграть. И так получилось, что я хотел запустить ее по борту. Бросил шайбу, но к сожалению, Михаила лицо оказалось на ее пути и разворошило губу», — рассказал Василевский.
«Шайба идет за ворота, и я как защитник должен бежать в угол и открываться, чтоб Андрей отдал в клюшку. Видимо он подумал, что клюшка у меня на уровне головы и запустил ее прям в нос… 8 швов», — рассказал свою версию Сергачев.