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12:22 (мск), источник: Sport24

Василевский рассказал, как разбил лицо Сергачеву

Во вторник, 7 сентября, вышел в эфир очередной выпуск «Вечернего Урганта», гостями которого стали российские игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и Михаила Сергачев.

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Источник: Sport24

Одной из тем был инцидент, в котором Василевский травмировал Сергачева. Произошло это в марте этого года по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (1:2). Во втором периоде вратарь неудачно вбрасывал шайбу по борту и попал ею прямо в лицо соотечественника. Игроку пришлось отправиться в раздевалку для оказания помощи. После перерыва он вернулся на лед.

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«Во втором периоде шайба ушла за ворота. Моя задача — выйти и сыграть. И так получилось, что я хотел запустить ее по борту. Бросил шайбу, но к сожалению, Михаила лицо оказалось на ее пути и разворошило губу», — рассказал Василевский.

«Шайба идет за ворота, и я как защитник должен бежать в угол и открываться, чтоб Андрей отдал в клюшку. Видимо он подумал, что клюшка у меня на уровне головы и запустил ее прям в нос… 8 швов», — рассказал свою версию Сергачев.

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