Сидни Кросби пропустит старт сезона НХЛ из-за травмы

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ТАСС, 9 сентября. Канадский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Сидни Кросби пропустит по меньшей мере шесть недель после операции. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что 34-летний хоккеист успешно перенес операцию на запястье. Он пропустит тренировочный лагерь и несколько игр на старте регулярного чемпионата.

Новый сезон НХЛ стартует 12 октября. «Питтсбург» в этот день сыграет на выезде с «Тампой».