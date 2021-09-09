Евгений Малкин пропустит начало нового сезона НХЛ
Российский хоккеист «Питтсбурга» продолжает восстанавливаться после операции на правом колене, которую он перенес летом.
ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
Российский хоккеист «Питтсбурга» продолжает восстанавливаться после операции на правом колене, которую он перенес летом.
Форвард «Питтсбург Пингвинз» россиянин Евгений Малкин, как и канадец Сидни Кросби, пропустит начало нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травм, сообщается на официальном сайте клуба.
Кросби в среду перенес операцию на запястье и выбыл из строя минимум на шесть недель. Оба хоккеиста не будут работать с командой в тренировочном лагере, но при этом клуб не намерен помещать их в список долгосрочно травмированных.
Новый сезон чемпионата НХЛ стартует 12 октября.