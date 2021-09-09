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20:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Евгений Малкин пропустит начало нового сезона НХЛ

Российский хоккеист «Питтсбурга» продолжает восстанавливаться после операции на правом колене, которую он перенес летом.

ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Форвард «Питтсбург Пингвинз» россиянин Евгений Малкин, как и канадец Сидни Кросби, пропустит начало нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травм, сообщается на официальном сайте клуба.

Кросби в среду перенес операцию на запястье и выбыл из строя минимум на шесть недель. Оба хоккеиста не будут работать с командой в тренировочном лагере, но при этом клуб не намерен помещать их в список долгосрочно травмированных.

Новый сезон чемпионата НХЛ стартует 12 октября.

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