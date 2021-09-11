Тарасенко останется в «Сент-Луисе»

«Я ожидаю, что Влади будет играть за нас и намерен относиться к нему, как к любому другому хоккеисту, — сказал Беруби в эфире подкаста Cam & Stick. — … У него всегда была определенная роль в команде. Мы разберемся со всем между собой и будем двигаться дальше».