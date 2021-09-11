Тарасенко останется в «Сент-Луисе»
Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби заявил, что нападающий команды Владимир Тарасенко останется в клубе. Ранее российский форвард просил об обмене.
Сент-ЛуисНХЛ: таблица и календарь
Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби заявил, что нападающий команды Владимир Тарасенко останется в клубе. Ранее российский форвард просил об обмене.
«Я ожидаю, что Влади будет играть за нас и намерен относиться к нему, как к любому другому хоккеисту, — сказал Беруби в эфире подкаста Cam & Stick. — … У него всегда была определенная роль в команде. Мы разберемся со всем между собой и будем двигаться дальше».
У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Сент-Луисом» с зарплатой 7,5 млн долларов. В прошедшем сезоне Тарасенко провел 24 игры в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) очков.