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12:36 (мск), источник: Sports.Ru

Герин о переговорах с Капризовым: «Есть некоторые препятствия. Считаю, что мы сделали честное предложение»

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал о переговорах по контракту с форвардом Кириллом Капризовым, находящимся в статусе ограниченно свободного агента. По данным The Athletic, стороны не общались больше недели.

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Источник: AP 2021
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«Есть некоторые препятствия (указано, что это сказано “раздраженным голосом” — прим. Sports.ru). Я считаю, что на нынешнем этапе ведем себя очень честно. Как далеки мы друг от друга? Не очень, но иногда все это может занять некоторое время. Это мое видение. Вы можете спросить об этом Пола Теофаноса (агента Капризова — прим. Sports.ru) или самого Кирилла, и они могут сказать что-то совсем другое.

Я считаю, что мы сделали ему очень честное предложение. Именно в этой точке мы сейчас находимся. Послушайте, я готов подписать с ним контракт прямо сейчас. Но это должно быть справедливо, и я чувствую, что мы были очень, очень справедливы.

Что касается отказа от предложения, то пока я не могу об этом рассуждать. Честно говоря, я не думаю об этом слишком часто. Это радикальная мера. Я не думаю, что мы к этому приблизились. Пока я не чувствую какого-то дискомфорта из-за этой ситуации. Посмотрим, как пойдут дела в ближайшее время. Он очень важный игрок для нашей команды, и я говорил ему об этом много раз.

Кроме того, мы не единственные находимся в таком положении. И он не единственный игрок, кто еще не подписал контракт. У нас все в порядке. Мы не собираемся сходить с ума или паниковать. Как я уже много раз говорил, это совершенно нормально. Я знаю, что среди фанатов, вероятно, есть некоторое разочарование, но я не слишком задумываюсь об этом. Мы постараемся это сделать и надеемся вскоре увидеть его в Миннесоте", — сказал Герин.

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