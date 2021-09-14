Герин о переговорах с Капризовым: «Есть некоторые препятствия. Считаю, что мы сделали честное предложение»

«Есть некоторые препятствия (указано, что это сказано “раздраженным голосом” — прим. Sports.ru). Я считаю, что на нынешнем этапе ведем себя очень честно. Как далеки мы друг от друга? Не очень, но иногда все это может занять некоторое время. Это мое видение. Вы можете спросить об этом Пола Теофаноса (агента Капризова — прим. Sports.ru) или самого Кирилла, и они могут сказать что-то совсем другое.



Я считаю, что мы сделали ему очень честное предложение. Именно в этой точке мы сейчас находимся. Послушайте, я готов подписать с ним контракт прямо сейчас. Но это должно быть справедливо, и я чувствую, что мы были очень, очень справедливы.



Что касается отказа от предложения, то пока я не могу об этом рассуждать. Честно говоря, я не думаю об этом слишком часто. Это радикальная мера. Я не думаю, что мы к этому приблизились. Пока я не чувствую какого-то дискомфорта из-за этой ситуации. Посмотрим, как пойдут дела в ближайшее время. Он очень важный игрок для нашей команды, и я говорил ему об этом много раз.