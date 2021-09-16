Василевский посадил кота в Кубок Стэнли

Напомним, «Тампа» в прошлом сезоне в финале плей-офф обыграла «Монреаль» в пяти матчах. «Лайтнинг» завоевали Кубок Стэнли второй год подряд.

Василевский принял участие в 23 матчах плей-офф. В среднем он пропускал 1,90 шайбу за игру и отбивал 93,7 процента бросков. По итогам плей-офф Василевский был признан самым ценным игроком.