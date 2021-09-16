Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Динамо М
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
Все события
Фоторепортажи
14Медведев не дал Джоковичу завоевать Большой шлем
14Карпин начал с нулей
12:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Василевский посадил кота в Кубок Стэнли

Российский вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский опубликовал в Instagram фото с Кубком Стэнли.

Наверх
Источник: Reuters

В трофей на снимке голкипер посадил кота.

Напомним, «Тампа» в прошлом сезоне в финале плей-офф обыграла «Монреаль» в пяти матчах. «Лайтнинг» завоевали Кубок Стэнли второй год подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Василевский принял участие в 23 матчах плей-офф. В среднем он пропускал 1,90 шайбу за игру и отбивал 93,7 процента бросков. По итогам плей-офф Василевский был признан самым ценным игроком.

Читайте также
 Милонов назвал поддержку акции BLM легионерами «Зенита» причиной поражения от «Челси» в ЛЧ
Шарапова и Серена сделали совместные селфи. Неужели старой вражде конец
Бесконечный крах России: уже маячит 16-е место в рейтинге УЕФА
Эпидемия травм у игроков сборной России. Кем играть в октябре?
Павлюченко встал на защиту «Спартака» после матча с «Легией»
«Тоттенхэм» уедет без очков из Франции: на что поставить в ЛЕ
Сборная России поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА
Украинскому боксеру предложили $500 тыс. за гражданство России
Где посмотреть бой Емельяненко — Тарасов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь