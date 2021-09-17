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09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Кросби поддержал Овечкина и надеется, что Александр побьёт рекорд Гретцки

34-летний канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби выразил надежду на то, что его российский коллега по амплуа из «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин всё-таки побьёт рекорд легендарного Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ.

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Источник: AP 2021
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«Я надеюсь, что это произойдёт. Я уже отметил это в разговоре с Александром, он знает об этом», — сказал Кросби, который вместе с Овечкиным присутствовал на медиа-туре игроков НХЛ.

Продолжая свою речь, Кросби отметил: «Конечно, это было бы здорово. Он в пределах досягаемости этого рекорда». Надеюсь, что все его голы будут приходиться в ворота соперников «Питтсбурга».

«Я даже не думаю об этом прямо сейчас, если честно», — сказал Овечкин ранее на этой неделе. «Потому что это слишком далеко. Это долгий путь. И это трудный путь».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин в настоящий момент занимает шестое место, он забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов — у Гретцки (894 гола). Следом за ним идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).

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