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21:56 (мск), источник: Чемпионат.com

В НХЛ рассматривают возможность провести матч между клубом лиги и командой КХЛ

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о возможном проведении матча с участием клуба лиги в России.

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Источник: AP 2021

"Рассматривает ли НХЛ возможность проводить какие-то мероприятия в России, чтобы, образно говоря, расширять хоккейные границы и поднимать интерес к игре? У нас многолетние рабочие отношения с Континентальной хоккейной лигой и Федерацией хоккея России. Многие люди даже не отдают себе отчёт, что у нас имеется действующее соглашение о взаимном уважении контрактов. Они не подписывают игроков, которые имеют договоры в НХЛ — мы не подписываем тех, кто играет по контракту в КХЛ. У нас прекрасные рабочие отношения.

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Мы ждём, что в этом месяце президент ИИХФ Рене Фазель, с которым мы также много сотрудничали на международном уровне, уйдёт в отставку, после чего пройдут выборы нового президента, но при этом Фазель станет консультантом ФХР и КХЛ. Это, думаю, лишь поможет нашим контактам с российской стороной. В этом я большой оптимист.

Можно ли ждать каких-то мероприятий НХЛ в России? Это одна из тем, которые открыты для обсуждения. Пару лет назад, ещё до пандемии, мы рассматривали возможность привезти в Россию «Вашингтон Кэпиталз». Полагаю, вскоре будет шанс вернуться к этому вопросу. Будут это матчи с командами КХЛ или что-то другое, мы пока не определились.

У нас есть опыт встречи «Каролины» с одной из команд КХЛ, которую «Харрикейнз» рассматривали как предсезонный матч и выставили молодёжь, а их соперник воспринял куда более серьёзно. Так что надо подумать о формате, но это действительно идея, которая нас занимает", — приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ на русском языке.

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