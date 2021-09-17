В НХЛ рассматривают возможность провести матч между клубом лиги и командой КХЛ

"Рассматривает ли НХЛ возможность проводить какие-то мероприятия в России, чтобы, образно говоря, расширять хоккейные границы и поднимать интерес к игре? У нас многолетние рабочие отношения с Континентальной хоккейной лигой и Федерацией хоккея России. Многие люди даже не отдают себе отчёт, что у нас имеется действующее соглашение о взаимном уважении контрактов. Они не подписывают игроков, которые имеют договоры в НХЛ — мы не подписываем тех, кто играет по контракту в КХЛ. У нас прекрасные рабочие отношения.

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Мы ждём, что в этом месяце президент ИИХФ Рене Фазель, с которым мы также много сотрудничали на международном уровне, уйдёт в отставку, после чего пройдут выборы нового президента, но при этом Фазель станет консультантом ФХР и КХЛ. Это, думаю, лишь поможет нашим контактам с российской стороной. В этом я большой оптимист.