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18 сентября, источник: Sports.Ru

44-летний Хара и «Айлендерс» подписали контракт на год

«Айлендерс» на официальном сайте объявили о подписании контракта с защитником Здено Харой.

Айлендерс
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Источник: AP 2021

Срок соглашения рассчитан на один год.

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Напомним, Хара дебютировал в НХЛ в сезоне-1997/98 в составе «Айлендерс». Он играл за клуб до 2001 года.

В минувшем сезоне 44-летний словак играл за «Вашингтон», а до этого 14 лет провел в составе «Бостона».

В регулярном чемпионате-2020/21 Хара провел 55 игр и набрал 10 (2+8) баллов. В плей-офф он сыграл 5 матчей, не набрав очков.

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