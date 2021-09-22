Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Металлург
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
21.09
Спартак
Авангард
04
Хоккей. КХЛ
21.09
СКА
Амур
51
Все события
Фоторепортажи
23Черчесов и Ковалевски, травма Зобнина и гол в концовке: кошмар «Спартака» в Европе
23Зарема в сектора ЦСКА, гол Заболотного и спасение Акинфеева: кадры дерби
10:45 (мск), источник: Матч ТВ

Главный сериал межсезонья НХЛ завершен. Кирилл Капризов подписал 5-летний контракт с «Миннесотой»

Обозреватель «Матч ТВ» Андрей Менг — о долгожданной российской сделке межсезонья НХЛ.

МиннесотаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Капризов стал самым дорогим хоккеистом в истории «Миннесоты»

Переговоры между Кириллом Капризовым и «Миннесотой», длившиеся почти 6 месяцев, наконец-то завершены! История с новым контрактом россиянина превратилась в настоящий сериал, состоящий из многочисленных слухов, вбросов (самый нелепый — якобы согласованный переход в ЦСКА на один сезон с зарплатой более 700 млн рублей), реакции общественности и, самое важное, счастливого конца для главных действующих лиц.

За двое суток до открытия тренировочного лагеря Капризов подписал с «Миннесотой» новый 5-летний контракт на общую сумму $45 млн. Соглашение, переговоры по которому затянулись из-за разногласий сторон по срокам его продолжительности, не включает подписных бонусов, а в последние два года в нем активируется пункт о полном запрете на обмен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Среднегодовая зарплата $9 млн сделала действующего обладателя «Колдер Трофи» самым дорогостоящим хоккеистом в истории «Миннесоты». Предыдущим рекордсменом являлся действующий капитан «Уайлд», 31-летний защитник Джаред Сперджон, в сентябре 2019 года подписавший с клубом 7-летний контракт с кэп-хитом $7,575 млн.

Кроме того, Капризов стал первым игроком в эру потолка зарплат (с сезона-2005/06), получившим $9+ млн в год по итогам всего лишь 55 матчей (27+24=51 очко) регулярного чемпионата НХЛ в карьере. Вместе с Джеффом Скиннером («Баффало») россиянин теперь делит 18-е место в списке самых высокооплачиваемых нападающих и 9-е место среди крайних форвардов предстоящего сезона.

Капризов уже прибыл в Миннесоту. Он пропустит первые несколько дней лагеря, так как у него остался ряд неразрешенных вопросов. Также ему предстоит пройти как минимум семидневный карантин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Агент Капризова триумфально разгромил генерального менеджера «Миннесоты»

По итогам переговоров безоговорочным победителем стал Кирилл Капризов и его агент Пол Теофанос. Мало того что сторона хоккеиста смогла избежать подписания максимально возможного 8-летнего соглашения, о котором грезила «Миннесота», так еще и кэп-хит контракта вырос на $1 млн по сравнению с первым предложением клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теофанос выбил для своего клиента, проведшего в НХЛ всего один усеченный сезон и находившегося в статусе ОСА, условия, кажущиеся нереальными в такой ситуации. Да, Капризов не сможет выйти на рынок свободных агентов в желаемые 27 лет, но и 29 — отличный возраст для игрока его уровня. К тому моменту форвард теоретически сможет претендовать на $10+ млн.

До этого россиянин проведет пять лет в максимально комфортных для себя условиях. Он останется безоговорочным лидером и главной звездой команды, основная часть атаки будет строиться через него. Плюс за это время могут развиться топ-проспекты (Росси, Болди, Хуснутдинов), а с ними появится и дополнительная возможность улучшить личную статистику, и шанс сделать «Миннесоту» более привлекательной с точки зрения кубковых перспектив.

Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

Генменеджер «Уайлд» Билл Герин, 2 года находящийся на своем посту, оказался совершенно не готов к тому уровню сопротивления, которое оказало в переговорах сторона Капризова. «Миннесота» заняла 11% своей платежной ведомости игроком, в своем праймовом возрасте получающим возможность бесплатно покинуть команду.

Главный вопрос Герину: «Хоккеист, сыгравший всего 55 матчей в НХЛ против лишь 7 клубов НХЛ, из которых 4 набрали меньше 50% очков (»Аризона«, “Лос-Анджелес”, “Сан-Хосе”, “Анахайм”), действительно стоит $9 млн в год?» Да, Капризов стабильно прогрессирует на протяжении всей своей карьеры, но даже с учетом наличия у него «Колдер Трофи», Кубка Гагарина и олимпийского золота (без НХЛовцев) такая зарплата, тем более на невыгодные 5 лет, выглядит для «Миннесоты» завышенной.

Остается надеяться, что затяжные переговоры не повлияют на форму Кирилла Капризова в предстоящем сезоне. Возможно, ему понадобится чуть больше времени на адаптацию, но в условиях 82-матчевого регулярного чемпионата это не станет большой проблемой. Ждем лучшего Капризова к зиме, когда в НХЛ наступит ключевой отрезок в битве за плей-офф, а в Пекине начнется хоккейный турнир Олимпиады.

Андрей Менг

 СМИ называют 9 вариантов на замену Черчесова в сборной. Оцениваем вероятности, плюсы и минусы
Война окончена. Станислав Черчесов уволен в запас
Дзюба отказался от сборной России. Возможно, навсегда
Почему Виторию еще не уволили из «Спартака»? Есть три объяснения
«Вест Хэм» возьмет реванш у «МЮ»: топ ставок дня
Гандболистов сборной России обвинили в сдаче матчей на Евро
Карпин рассказал о подробностях переговоров с Дзюбой
Стало известно, сколько Усик заработает за поединок с Джошуа
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь