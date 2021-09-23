«Будто видим Овечкина»: в США восхищаются талантом из России. Не рано ли?

Проигнорировал церемонию драфта НХЛ, а его выбрали в первом раунде

Чинахов вырос в суровом Омске. В местной школе «Авангарда» он быстро прогрессировал, играл за юниорскую сборную России, феерил в МХЛ и в 19-летнем возрасте дебютировал за главную команду омичей в КХЛ.

На взрослом уровне Чинахов проявил себя великолепно: набрал 17 очков (десять голов плюс семь передач) в 32 матчах «регулярки» и еще семь баллов (пять плюс два) в плей-офф. Именно с его гола началось победное шествие «Авангарда» в финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА. По окончании сезона Егор уже имел в своих руках главный титул лиги, а вместе с ним и звание лучшего новичка чемпионата.

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Возможно, такому стремительному росту способствовала перспектива сыграть в НХЛ. Еще в 2019 году Чинахов надеялся услышать свою фамилию во время церемонии драфта, но так этого и не дождался. Следующий драфт россиянин уже проигнорировал, а зря: «Коламбус» выбрал его под общим 21-м номером в первом раунде.

На прошлом драфте меня не выбрали, следующий решил не смотреть и лег спать. В пять утра позвонили и сказали, что меня выбрали. Очень удивился, что еще и в первом раунде. Ожидал, что будет третий-четвертый. Со мной связались два человека из «Коламбуса»: работник по развитию игроков и скаут клуба по Европе. Егор Чинахов российский хоккеист

«Для меня его агент больше не существует»

В стане омичей этой новости были одновременно рады и огорчены. С одной стороны, «ястребы» располагали юной и талантливой звездой, с другой — на Егора уже нельзя было рассчитывать в будущем. Завоевав Кубок Гагарина, Чинахов отказался от дальнейшего сотрудничества с «Авангардом» и подписал контракт с «Коламбусом». Омичи убеждены: их воспитанник поторопился с решением уехать за океан уже сейчас. Но клуб не смог ничего поделать ни с игроком, ни с его агентом. Шуми Бабаев теперь персона нон грата в Омске.

Уход Чинахова стал неожиданным. Он еще не способен принимать решения, он не понимает американскую ментальность. Дело в его агенте. Перед стартом сезона мы договорились о том, что Чинахов останется с гарантией попадания в состав. Можно сказать, я применил административный ресурс ради него. В итоге все договоренности были нарушены. Для меня Бабаева больше не существует. Александр Крылов председатель совета директоров «Авангарда»

Опасаться действительно было чего. Незнание английского языка и тонкостей американского хоккейного бизнеса нередко мешают талантливым россиянам раскрыться в новой для себя среде, а в «Коламбусе» еще и специфичный тренер Джон Торторелла к тому моменту держался за свой пост.

Сам Чинахов публично объяснялся перед омскими болельщиками и называл свои действия не предательством, а погоней за мечтой. За игрой в НХЛ.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COXPYVOhla3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @chinakhov_59</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы смотрим на него и будто видим Овечкина»

Когда «Коламбус» только выбрал Чинахова в первом раунде драфта-2020, многие болельщики клуба задавались вопросом: «Кто это?» Генменеджер «Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен в ответ только удивлялся, мол, «вы серьезно его не знаете? Вы вообще смотрите хоккей?».

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Егор же в это время вовсю пробивался в основу «Авангарда», регулярно включался в бригаду большинства и проводил на льду в среднем 14 минут за матч (отличный показатель для игрока его возраста).

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Уже в «Блю Джекетс» Чинахов сразу же выделился на фоне остальных проспектов клуба. Не только результативностью, но и манерой игры. Нет, россиянин не может похвастаться сверхклассным катанием или скоростью. Егор преуспевает в агрессивности и контроле шайбы, а также в силе и точности бросков. Его кистевые броски и так называемый уан-таймер (удар сходу) привлекают особое внимание. Молодому россиянину не нужно тратить время на обработку шайбы — он просто берет и стреляет по воротам, а шайба летит так быстро, что голкиперам остается только мотать головой и хлопать глазами от удивления, как снаряд уже оказался в сетке. Так Чинахов разрывал МХЛ и стрелял в КХЛ, так же он феерил на недавнем турнире в Траверс-Сити. Именно поэтому в его отношении уже пошли сравнения с прославленным снайпером Александром Овечкиным.

Я не обладаю большим опытом игры в НХЛ, но подобного я еще не видел. С ним и близко никто не стоит. Мы смотрим на него и будто бы видим Александра Овечкина. Шайба только отлетает от его клюшки, и ты уже понимаешь, что сейчас будет гол. Джош Данн хоккеист «Коламбуса»

Вовсю хвалит Чинахова и американская пресса. Например, самому приближенному к делам «Блю Джекетс» журналисту Джеффу Свобода не терпится увидеть молодого россиянина на льду против звезд НХЛ: «На молодежном уровне Чинахов полностью доминирует. Среди проспектов ему нечего доказывать. Интересно посмотреть, как он проявит себя в тренировочном лагере и, возможно, в НХЛ. Все-таки это совсем другой уровень. Тут важны не только голы. Думаю, у Чинахова есть все возможности для этого. Его будущее в “Коламбусе” — большая интрига».

Еще рано петь дифирамбы

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Свобода верно подметил: Чинахов доминирует на уровне молодых игроков. Среди остальных проспектов ему нет равных хотя бы по причине отсутствия должного опыта, тогда как Егор отыграл «регулярку» КХЛ вместе с плей-офф и принял непосредственное участие в завоевании Кубка Гагарина. Несмотря на яркое выступление в Трэвис-Сити, говорить о подобных перспективах россиянина в НХЛ еще слишком рано. Сейчас ему необходимо проявить себя хотя бы в тренировочном лагере и, возможно, даже в АХЛ. Михаил Григоренко не даст соврать, насколько это трудно. Много ли примеров вы приведете, когда молодые игроки делали настолько большой и успешный шаг?

The Athletic и вовсе пока не видит перспектив Чинахова в лучшей лиге мира. Из россиян-новичков, от которых ждут яркого дебюта в НХЛ, авторитетное издание выделяет только Владимира Ткачева, Василия Подколзина и Григория Денисенко, да и те находятся лишь в конце второго десятка рейтинга.

За Чинахова в данный момент играют только два фактора: философия заокеанского хоккея, которой его научил Боб Хартли в «Авангарде», и Брэд Ларсен, летом сменивший Тортореллу на посту главного тренера «Коламбуса» и проработавший не один год в фарм-клубе «мундиров». Остается только надеяться, что уже имеющиеся навыки и полученные знания помогут ему вписаться в систему «Блю Джекетс» для выполнения задач, которые ставят себе клубы НХЛ.