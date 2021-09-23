Овечкин рассказал, как адаптировался к жизни в США

Форвард столичной команды рассказал, что ему был выделен персональный помощник, к которому он мог обратиться по любому вопросу.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bcd89dc5037c9d3a7f28" data-vnd="bcd89dc5037c9d3a7f28" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bcd89dc5037c9d3a7f28" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Для меня это был стимул. Когда я приехал в Америку, мне сказали: “Если тебе нужна какая-то помощь, ты можешь позвонить или менеджерам, или игрокам, или своему помощнику”. Мне сразу дали персонального помощника», — вспомнил Овечкин.

Он также отметил, что в первое время партнер по команде Дайнюс Зубрус помогал молодому таланту адаптироваться.

«В команде был еще русскоязычный игрок — Дайнюс Зубрус, вот он мне очень сильно помогал: мы с ним ходили в магазины, рестораны, он мне рассказывал, как нужно вести себя на деловых встречах», — рассказал хоккеист.