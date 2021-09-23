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12:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин рассказал, как адаптировался к жизни в США

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин в интервью OK вспомнил, как адаптировался к жизни в США.

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Источник: AP 2021

Форвард столичной команды рассказал, что ему был выделен персональный помощник, к которому он мог обратиться по любому вопросу.

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«Для меня это был стимул. Когда я приехал в Америку, мне сказали: “Если тебе нужна какая-то помощь, ты можешь позвонить или менеджерам, или игрокам, или своему помощнику”. Мне сразу дали персонального помощника», — вспомнил Овечкин.

Он также отметил, что в первое время партнер по команде Дайнюс Зубрус помогал молодому таланту адаптироваться.

«В команде был еще русскоязычный игрок — Дайнюс Зубрус, вот он мне очень сильно помогал: мы с ним ходили в магазины, рестораны, он мне рассказывал, как нужно вести себя на деловых встречах», — рассказал хоккеист.

Александр Овечкин большую часть карьеры защищает цвета «Вашингтона». Он выступает в клубе с 2005 года.

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