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14:44 (мск), источник: Чемпионат.com

30 из 32 клубов НХЛ намерены заполнять трибуны на 100% на матчах в новом сезоне

Болельщики смогут без ограничений посещать матчи большинства команд Национальной хоккейной лиги в сезоне-2021/2022.

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Источник: AP 2021
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Как сообщает Reuters, получивший «документ внутреннего пользования», распространённый среди клубов, единственными городами, где местные команды не получат полной поддержки трибун, станут Ванкувер и Монреаль, для которых установлены ограничения в 50 и 33% соответственно.

Десять команд («Баффало», «Калгари», «Монреаль», «Рейнджерс», «Оттава», «Сан-Хосе», «Сиэтл», «Торонто», «Ванкувер» и «Виннипег») планируют запрашивать у болельщиков сертификат о вакцинировании от коронавируса, восьми («Анахайм», «Бостон», «Чикаго», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Нэшвилл», «Айлендерс» и «Сент-Луис») будет достаточно предъявления отрицательного ПЦР-теста.

Также 11 из 32 клубов НХЛ не будут требовать от посетителей арен носить маску во время встреч.

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