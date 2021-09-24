30 из 32 клубов НХЛ намерены заполнять трибуны на 100% на матчах в новом сезоне

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Как сообщает Reuters, получивший «документ внутреннего пользования», распространённый среди клубов, единственными городами, где местные команды не получат полной поддержки трибун, станут Ванкувер и Монреаль, для которых установлены ограничения в 50 и 33% соответственно.

Десять команд («Баффало», «Калгари», «Монреаль», «Рейнджерс», «Оттава», «Сан-Хосе», «Сиэтл», «Торонто», «Ванкувер» и «Виннипег») планируют запрашивать у болельщиков сертификат о вакцинировании от коронавируса, восьми («Анахайм», «Бостон», «Чикаго», «Эдмонтон», «Лос-Анджелес», «Нэшвилл», «Айлендерс» и «Сент-Луис») будет достаточно предъявления отрицательного ПЦР-теста.