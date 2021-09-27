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11:51 (мск), источник: ТАСС

Овечкин не вошел в топ-10 игроков по версии NHL Network

В десятку попали Никита Кучеров, Артемий Панарин и Андрей Василевский.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

ТАСС, 27 сентября. Российские нападающие Никита Кучеров («Тампа») и Артемий Панарин («Рейнджерс»), а также голкипер Андрей Василевский («Тампа») вошли в десятку лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network, которая составила рейтинг с учетом голосования болельщиков.

Первое место занял Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), далее в десятке расположились Натан Маккиннон («Колорадо»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Кучеров, Сидни Кросби («Питтсбург»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Василевский, Виктор Хедман («Тампа»), Панарин и Брэд Маршанд («Бостон»).

Во время загрузки произошла ошибка.

Из россиян в топ-50 вошли Александр Овечкин («Вашингтон», 17-е место), Евгений Малкин («Питтсбург», 33) и Кирилл Капризов («Миннесота», 35).

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.

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