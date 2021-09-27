Овечкин не вошел в топ-10 игроков по версии NHL Network

ТАСС, 27 сентября. Российские нападающие Никита Кучеров («Тампа») и Артемий Панарин («Рейнджерс»), а также голкипер Андрей Василевский («Тампа») вошли в десятку лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network, которая составила рейтинг с учетом голосования болельщиков.