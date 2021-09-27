Овечкин не вошел в топ-10 игроков по версии NHL Network
В десятку попали Никита Кучеров, Артемий Панарин и Андрей Василевский.
В десятку попали Никита Кучеров, Артемий Панарин и Андрей Василевский.
ТАСС, 27 сентября. Российские нападающие Никита Кучеров («Тампа») и Артемий Панарин («Рейнджерс»), а также голкипер Андрей Василевский («Тампа») вошли в десятку лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network, которая составила рейтинг с учетом голосования болельщиков.
Первое место занял Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), далее в десятке расположились Натан Маккиннон («Колорадо»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Кучеров, Сидни Кросби («Питтсбург»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Василевский, Виктор Хедман («Тампа»), Панарин и Брэд Маршанд («Бостон»).
Из россиян в топ-50 вошли Александр Овечкин («Вашингтон», 17-е место), Евгений Малкин («Питтсбург», 33) и Кирилл Капризов («Миннесота», 35).
Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.