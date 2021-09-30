Первый матч у Овечкина получился неудачным. Но стоит ли ждать от него мощного старта?

Сегодня ночью «Кэпиталз» провели второй предсезонный матч, а в составе команды на льду появились сразу четверо россиян. Эта игра стала первой в сезоне для Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Александра Алексеева и Ильи Самсонова. «Кэпиталз» продолжают просматривать всевозможные варианты составов, но вынуждены обходиться без Никласа Бэкстрема. Шведский ветеран восстанавливается после повреждения бедра и должен приступить к работе в течение недели.

Одна из самых обсуждаемых тем среди болельщиков «Вашингтона» — чего же ждать в новом сезоне от Кузнецова. Форвард будто потерял интерес к хоккею и в прошлом чемпионате был лишь бледной тенью самого себя. Сейчас многие придерживаются позитивной точки зрения, в том числе и главный тренер команды: «Мы с Евгением поговорили максимально откровенно. Он выглядит очень спортивным, здоровым и готовым к игре. Судя по диалогу, который у нас состоялся, его психика находится сейчас в хорошем состоянии. Мы будем на него рассчитывать. Он уже доказал, что является высококлассным игроком, способным решать исход матчей, и мы будем ждать от него именно этого».

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Как и писали перед встречей, Кузнецов появился в первом звене с Овечкиным и Энтони Мантой. Канадский форвард в интервью журналистам восхищался таким сочетанием: «Я в восторге от звена в целом. Играть с Ови нереально, и Кузи — очень хороший игрок. Я просто должен действовать интенсивно, выигрывать единоборства, пытаться забрать шайбу и оказывать давление на защитников соперника. Кузнецов найдет тебя. Так же было с Бэкстремом в прошлом году. Он может найти тебя передачей, где бы ты ни был на льду».

Сегодня Кузнецов при розыгрыше большинства нашел своей передачей не Манту, а Джона Карлсона. «Вашингтон» реализовал две попытки из четырех, а Евгений записал на свой счет результативный балл.

Кузнецов смотрелся гораздо активнее в первой половине встречи, но это можно легко объяснить неоптимальной физической готовностью. Кроме того, Питер Лавиолетт дал российскому форварду возможность проявить себя не только в большинстве (3:39), но и в меньшинстве (2:37). Интересно, что в последних двух регулярных чемпионатах Кузнецов сыграл в меньшинстве всего в сумме 2:30. Хотя в 2018-м он говорил следующее: «Почему я хочу играть в меньшинстве? Потому что так смогу участвовать в игре постоянно. А то иногда приходится сидеть на лавке по пять минут. А так — меньшинство, большинство — и ты всегда в игре. Мне это нужно».

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Александр Овечкин провел на льду 22 минуты, из них 4:27 в большинстве, нанес всего один бросок по воротам соперника и закончил встречу с «-1». Ждать невероятного старта на этом этапе подготовки от капитана «Вашингтона» вряд ли стоит. Форварду не 20 лет, и в его возрасте необходимо время для того чтобы нащупать игровой ритм. Об этом он и сам говорит в интервью: «Надеюсь, то, чем мы занимались на протяжении лета, сработает. Могу сказать, что намного проще готовиться, когда знаешь дату старта тренировочного лагеря и регулярного чемпионата. Ментально ты сразу настраиваешь себя на два месяца летней работы и знаешь, к какому моменту должен быть в порядке. Прямо сейчас я, конечно, еще не в стопроцентной форме, предстоит еще много работы, как на льду, так и вне площадки».

Защитник Александр Алексеев, который прошлый сезон отыграл за «Салават Юлаев», смотрелся не самым лучшим образом. Он провел на льду почти 20 минут, закончил с показателем «-2», получил 1:50 в большинстве и 2:24 в меньшинстве. К сожалению, именно его удаление в самой концовке встречи обернулось для «Вашингтона» поражением. Алексеев опасно сыграл клюшкой против Доусена Мерсера, а Нико Хишир тут же реализовал численный перевес.

Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов появился в воротах только в начале третьего периода и за этот отрезок после восьми бросков пропустил две шайбы. Интересная микродуэль состоялась у белорусских нападающих Егора Шаранговича и Алексея Протаса. Впрочем, нападающий «Нью-Джерси» смотрелся намного предпочтительнее соотечественника и записал на свой счет 2 (1+1) очка.

В составе «дьяволов» набранным баллом отметился и 20-летний российский защитник Никита Охотюк. Он провел на площадке 16 с половиной минут и закончил встречу с показателем полезности «+2». После финальной сирены команды провели серию буллитов, в которой также оказались сильнее «Девилз». Овечкин и Кузнецов не реализовали свои попытки. Поражение в выставочном матче стало для «Вашингтона» вторым подряд, но вряд ли этот факт сильно расстроит команду, ведь главные матчи только впереди.