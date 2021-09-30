Громкое возвращение русской звезды! Радулов провел первый матч за полгода и забил в день рождения сына
Все проблемы со здоровьем 35-летнего форварда остались позади.
Все проблемы со здоровьем 35-летнего форварда остались позади.
Весь прошлый сезон Александр Радулов мучился с травмами. Он провел в регулярном чемпионате всего 11 матчей, в которых набрал 12 (4+8) очков, а в апреле клуб объявил о его досрочном завершении сезона. 14 апреля генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл сообщил, что россиянину предстоит перенести операцию на мышцах кора. В итоге «Старз» без своего яркого лидера в плей-офф не вышли (не только по этому), а Радулов пропал с радаров.
Сначала Александр, судя по инстаграму его девушки Анны, был в США, потом прилетел в Москву. Летом больше месяца провел на отдыхе в Италии, а затем начал подготовку к сезону в столице на катке вместе с другими энхаэловцами. С журналистами он никогда плотно не общался, а сейчас вообще закрылся от общественности. О ходе его восстановления было ничего не известно. Только на старте тренировочного лагеря «Старз» было объявлено, что Радулов готов. Сам он признался, что сталкивался с ноющей болью на протяжении многих лет, но сейчас чувствует себя прекрасно.
29 сентября впервые с марта 35-летний форвард провел матч, пока, правда, только выставочный. С «Флоридой Александра сыграл 19:36 — больше всех среди нападающих, в том числе провел 3:29 в большинстве, выходил в тройке с Петерсоном и Сегиным, который пропустил весь прошлый сезон из-за травмы бедра. Самое главное, что он забил — во втором периоде сократил отставание в счете, когда “Старз” горели 0:2. После гола россиянина его команда устроила камбэк, но в итоге уступила по буллитам 3:4. В игре принял участие еще один россиянин, но Денис Гурьянов очков не набрал.
Интересно, что триумфальное возвращение Радулова на лед случилось в день рождения его младшего сына. Мирону вчера исполнился год, мальчик уже ходил и играется с клюшкой. Девушка Александра рассказала в инстаграму, что сына не интересуют машинки — только маленькая клюшка. Что ж, отец должен быть доволен. Праздник он отметил как надо.
На первых тренировках в кэмпе было понятно, что Радулов готов. Все отмечали, в какой классной форме он подошел к концу сентября, его нахвалил главный тренер Рик Боунесс. «Никто не любит забивать больше, чем Рад. За ним весело наблюдать. Мы очень скучали по его энтузиазму, когда его не было рядом», — говорил он.
Изначально предполагалось, что Радулов будет играть в первой тройке с Бенном и Сегиным, но на матч с «Флоридо» Боунесс поменял сочетания, спустив Джейми ниже. Судя по всему, несмотря на скомканный прошлый сезон и возраст, Александр для «Далласа» все еще лидер. И если он будет в форме, то в этот раз плей-офф никуда не уйдет от команды из Техаса.
Дарья Тубольцева