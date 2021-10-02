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10:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Русский день в Чикаго! Наши повлияли на 5 из 6 голов «Сент-Луиса», Тарасенко забил красоту

Павел Бучневич, Алексей Торопченко и Иван Барбашёв тоже помогли «Блюз» одержать уверенную победу.

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Источник: AP 2021

На четвёртый предсезонный матч в заявке «Сент-Луиса» оказалось сразу четыре российских хоккеиста. К Ивану Барбашёву и Павлу Бучневичу присоединились Владимир Тарасенко и Алексей Торопченко, не игравшие с 26 сентября.

И именно наши соотечественники стали главной движущей силой «Блюз» в матче с «Чикаго»: четвёрка россиян приложила руки к 5 голам «Сент-Луиса» из 6!

При этом первая половина этого матча получилась совсем не результативной. До 31-й минуты единственным оставался гол в исполнении Натана Тодда в середине первого периода, в котором живое участие принял Торопченко. Россиянин здорово сыграл на опережение в борьбе за нейтральную шайбу и запустил голевую комбинацию.

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Открыть голевой кран в игре удалось Павлу Бучневичу. Новичок «Сент-Луиса» забил в меньшинстве, после блестящих действий Брейдена Шенна. Прессинг и чувство паса у канадца на уровне.

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Затем в игру включился «Чикаго», и до конца периода «чёрные ястребы» хоть и пропустили ещё раз от Томаса, но и сами забили дважды, сократив отставание до одного гола. Но в заключительной двадцатиминутке ворота «Блэкхоукс» продолжили поражать российские «музыканты».

На 46-й минуте большинство реализовал Иван Барбашёв, проткнувший шайбу в ворота Коллина Делиа с пятачка.

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А ещё через 10 минут первый гол на предсезонке забил Владимир Тарасенко, который летом едва не покинул «Сент-Луис» из-за некоторых разногласий с руководством клуба. Но сейчас у Влади, как называют Тарасенко в Америке, всё в порядке, и он забрасывает вот такие красивые шайбы после «стеночки» с партнёром.

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«Чикаго» предпринял слабую попытку камбэка, но под занавес основного времени «Сент-Луис» забил шестой гол в пустые ворота и подвёл черту под этим матчем.

6:3 — уверенная победа «блюзменов», в составе которых солировали россияне. У Тарасенко и Бучневича по 2 (1+1) очка, у Барбашёва гол, у Торопченко — результативная передача.

Лев Лукин

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