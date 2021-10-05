Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург
Хоккей. КХЛ
4.10
Трактор
Йокерит
Б
32
Хоккей. КХЛ
4.10
ЦСКА
Куньлунь
41
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» без шансов проиграл «Лацио»
23Зарема в сектора ЦСКА, гол Заболотного и спасение Акинфеева: кадры дерби
08:28 (мск), источник: Sport24

Гол и 2 ассиста Капризова помогли «Миннесоте» победить «Колорадо»

В ночь на 5 октября (мск) состоялся предсезонный матч «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Уайлд» со счетом 3:1.

МиннесотаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, на счету которого гол и два ассиста. Для Капризова эта игра стала дебютной в предсезонке. В сентябре он заключил 5-летний контракт с «Миннесотой» на общую сумму $ 45 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще по голу за «Уайлд» забили Джаред Сперджен и Юнас Бродин. У «Эвеланш» отличился Алекс Ньюхук.

В другом матче «Детройт Ред Уингз» проиграл «Чикаго Блэкхокс» — 4:6. Российский нападающий «Ред Уингз» Кирилл Тютяев очков не набрал.

Читайте также
 «Голая. Без купальника». Замужняя олимпийская чемпионка из России угодила в пикантную ситуацию в санатории
Теннисистка Потапова назвала отличительную особенность русских девушек: «У меня это точно есть»
146 дней в лазарете. Как травмы стали главной проблемой Головина
Киллиан Мбаппе заявил о готовности уйти из сборной Франции
Стала известна цена, за которую РПЛ хочет продать свои телеправа
Роберт Левандовски передумал уходить из «Баварии»
Мощное возвращение Капризова в «Миннесоту» – гол и две голевые
Футболисту грозит до 20 лет тюрьмы за нападение на судью (видео)
У капитана «Спартака» выявлены два гена ожирения
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь