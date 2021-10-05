Гол и 2 ассиста Капризова помогли «Миннесоте» победить «Колорадо»
В ночь на 5 октября (мск) состоялся предсезонный матч «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Уайлд» со счетом 3:1.
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В ночь на 5 октября (мск) состоялся предсезонный матч «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой «Уайлд» со счетом 3:1.
Самым результативным игроком матча стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, на счету которого гол и два ассиста. Для Капризова эта игра стала дебютной в предсезонке. В сентябре он заключил 5-летний контракт с «Миннесотой» на общую сумму $ 45 млн.
Еще по голу за «Уайлд» забили Джаред Сперджен и Юнас Бродин. У «Эвеланш» отличился Алекс Ньюхук.
В другом матче «Детройт Ред Уингз» проиграл «Чикаго Блэкхокс» — 4:6. Российский нападающий «Ред Уингз» Кирилл Тютяев очков не набрал.