Гол и 2 ассиста Капризова помогли «Миннесоте» победить «Колорадо»

Самым результативным игроком матча стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, на счету которого гол и два ассиста. Для Капризова эта игра стала дебютной в предсезонке. В сентябре он заключил 5-летний контракт с «Миннесотой» на общую сумму $ 45 млн.