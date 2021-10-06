«Торонто» не станет предлагать Никите Гусеву полноценный контракт

Игрок с 2019 года выступает в НХЛ, а с лета находится в статусе свободного агента. В сентябре Гусев подписал пробный контракт с «Торонто».

В прошлом сезоне НХЛ он провёл 11 игр за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а также сыграл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», набрав 5 (2+3) очков.