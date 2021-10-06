Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Витязь
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:00
Динамо М
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
5.10
Спартак
Металлург
04
Все события
Фоторепортажи
11Пять голов, два удаления: как «Спартак» одолел «Наполи»
10Новый образ Алины Загитовой в «Ледниковом периоде»: первые кадры со съемок
09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торонто» не станет предлагать Никите Гусеву полноценный контракт

«Торонто Мэйпл Лифс» не будет предлагать российскому нападающему Никите Гусеву полноценный контракт, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в «Твиттере».

ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Игрок с 2019 года выступает в НХЛ, а с лета находится в статусе свободного агента. В сентябре Гусев подписал пробный контракт с «Торонто».

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошлом сезоне НХЛ он провёл 11 игр за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а также сыграл 20 матчей за «Нью-Джерси Дэвилз», набрав 5 (2+3) очков.

В конце августа вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал, что хотел бы, чтобы Гусев вернулся в питерский клуб перед Олимпийскими играми. В начале сентября хоккейный агент Юрий Николаев говорил, что в вопросе трудоустройства Гусева требуется больше времени.

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
«Спартак» потерял Промеса и Понсе. А когда вернутся остальные?
Карпин оценил состояние игроков сборной России перед отбором ЧМ
В Италии сообщили о желании Миранчука уйти из «Аталанты»
ФИФА может опробовать в Италии новые правила офсайда
«Я не Артем»: Смолов — об отказе Дзюбы играть за сборную России
Документ с первой подписью Месси выставлен на аукцион
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь