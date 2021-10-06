Агент Никиты Гусева прокомментировал возможность возвращения своего клиента в КХЛ

«Возвращается ли Никита Гусев в КХЛ? Пока я с ним на эту тему не разговаривал, поэтому сказать особо нечего. Что касается каких-то предпочтений и вариантов в России, то лично я как представитель Никиты прорабатывал их и уже много раз об этом говорил. Давайте дождёмся моего разговора с Никитой», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.