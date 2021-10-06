В матче «Флориды» и «Тампы» состоялось 5 драк, Василевского сбили с ног силовым приёмом

В очередном матче предсезонки НХЛ «Тампа» на своей площадке принимала «Флориду». Дерби Солнечного штата в концовке прошлого чемпионата получались весьма горячими: последние две игры регулярки между «пантерами» и «молниями» ознаменовались огромным количеством стычек и столкновений, а в плей-офф «Тампа» именно с «Флориды» начала поход за вторым Кубком Стэнли, при этом едва не потеряла Никиту Кучерова после грязного приёма Дюклера.

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За лето страсть между этими командами не остыла — в первой же игре соперники на двоих набрали 96 минут штрафа, при этом состоялось аж 5 драк. И это в выставочной встрече!

Началось, кстати, всё достаточно спокойно, но на 25-й минуте канадский форвард «Флориды» Сэм Беннетт за воротами «Тампы» дерзко снёс силовым приёмом российского голкипера «молний» Андрея Василевского. Разумеется, тут же началась заварушка, по итогам которой в спарринг выделились Кори Перри и Оуэн Типпетт.

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Второй период команды ещё доиграли в хоккей, при этом «Тампа» усилиями Белльмара сумела отыграть шайбу Ватрано из первого периода. А вот в третьем отрезке начался натуральный мордобой. Сначала подрались Беннетт с Катчуком, затем Гудас с Колтоном, а потом неугомонный Беннетт схлестнулся ещё и с Михаилом Сергачёвым.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/qyqEQhY_ATM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В промежутках между драками «Флорида» и «Тампа» умудрялись ещё и играть в хоккей. К моменту кулачного поединка Сергачёва счёт был уже 3:1 в пользу «пантер», а сократить отрыв до минимума за минуту с небольшим до сирены сумел как раз российский защитник, отсидевший в боксе большой штраф. А перед этим голом очередную драку устроили Богосян и Марчмент.

В концовке этой удивительной игры «Тампа» пыталась отыграться, но при этом продолжала хватать штрафы. То Марун получит две минуты за грубость, то Перри накажут за атаку вратаря. Словом, соперничество «Тампы» и «Флориды» становится едва ли не самым принципиальным и нервным в современной НХЛ. Кстати, следующая игра у них состоится уже в ночь на пятницу.