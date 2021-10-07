Гол Панарина и 32 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» крупно победить «Нью-Джерси»

В составе хозяев дублем отметился Мика Зибанеджад, ещё по шайбе на счету Каапо Какко, Самуэля Блэза, Баркли Гудроу и Артемия Панарина. За «Нью-Джерси» забрасывали Андреас Юнссон и Мариан Студенич.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметившийся заброшенной шайбой, провёл на льду 19 минут 12 секунд и заработал коэффициент полезности «+2». Его соотечественник и одноклубник голкипер Игорь Шестёркин отразил 32 броска и 34.