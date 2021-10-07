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08:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Кузнецова и два результативных паса Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся выставочный матч перед стартом регулярного сезона НХЛ между клубами «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз», который завершился победой «столичных» в овертайме со счётом 4:3.

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Источник: AP 2021

В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами — за «Бостон» отличились Чарли Койл, Тейлор Холл и Давид Пастрняк, а за «Вашингтон» забрасывали Евгений Кузнецов, Том Уилсон и Ти Джей Оши. В овертайме победу гостям принёс точный бросок Энтони Манты.

36-летний звёздный российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин за 20 минут 35 секунд на льду отметился двумя результативными передачами, заработав показатель полезности «+1». У его партнёра по команде Евгения Кузнецова, помимо заброшенной шайбы, на счету и голевая передача за 21.27 на площадке с коэффициентом полезности «+1».

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов завершил матч с показателем полезности «-2», проведя на льду 20.48.

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