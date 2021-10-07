Гол Кузнецова и два результативных паса Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Бостон»

В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами — за «Бостон» отличились Чарли Койл, Тейлор Холл и Давид Пастрняк, а за «Вашингтон» забрасывали Евгений Кузнецов, Том Уилсон и Ти Джей Оши. В овертайме победу гостям принёс точный бросок Энтони Манты.

36-летний звёздный российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин за 20 минут 35 секунд на льду отметился двумя результативными передачами, заработав показатель полезности «+1». У его партнёра по команде Евгения Кузнецова, помимо заброшенной шайбы, на счету и голевая передача за 21.27 на площадке с коэффициентом полезности «+1».