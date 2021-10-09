Овечкин получил травму сразу после попадания на Олимпиаду. Кажется, все плохо

Ещё вчера от ФХР пришла хорошая новость. Сборная России объявила имена трёх хоккеистов, вызванных на Олимпийские игры 2022 года. В число первых игроков вошли нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, а также голкипер «Тампы» Андрей Василевский.

И надо же было такому случиться — Овечкин получил травму сразу после попадания на Олимпиаду! В предсезонном матче с «Филадельфией Флайерз». Россиянин провёл силовой приём против Трэвиса Конечны, а потом сам упал на лёд и с трудом доковылял до раздевалки.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4104af014ccf8bffea0b" data-vnd="4104af014ccf8bffea0b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4104af014ccf8bffea0b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин самостоятельно покинул площадку, но на льду он больше не появлялся. Кажется, всё плохо. На повторе заметно, как во время силового приёма у Ови дёрнулось левое колено. «Вашингтон» уже сообщил, что речь идёт о травме нижней части тела. И сейчас весь вопрос в том, насколько серьёзна травма хоккеиста? Пропустит ли он старт сезона? Если повреждено колено, то восстановление может занять гораздо больше времени. Не хочется наводить панику раньше времени, но до Олимпиады всего четыре месяца…

15 октября сборная России должна назвать список из 55 игроков, которые будут претендовать на попадание в Пекин. Будем надеяться, что уже в ближайшее время Овечкин вернётся на лёд.

После матча старались держаться позитивно и представители «Вашингтона». «Каждый раз, когда игрок покидает лёд, вы обеспокоены. Состояние Овечкина оценят завтра и тогда же станет понятно, готов ли он будет для тренировки на следующий день. Сегодня Ови и не собирался возвращаться на лёд. Врачи должны его как следует обследовать, а тренерский штаб — изучить отчёты специалистов. Только тогда будет принято решение», — заявил главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт.

Мы пошутили в раздевалке, что эта русская кровь скоро вернётся. Я не знаю, пропускает ли он хотя бы день. Он крутой парень. Всегда беспокойно, когда кто-то получает травму, но, без сомнения, он скоро вернётся и забьёт голы. Ти Джей Оши хоккеист «Вашингтона»