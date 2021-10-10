Кросби провел первую тренировку на льду с «Питтсбургом» после операции на кисти
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби провел первую тренировку на льду с командой после операции. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
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Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби провел первую тренировку на льду с командой после операции. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
8 сентября Кросби перенес операцию на кисти. Ожидалось, что Кросби пропустит первую неделю регулярного чемпионата.
Также «Пингвинз» готовятся к чемпионату без форварда Евгения Малкина, который пропустит первые два месяца сезона из-за операции на колене, состоявшейся 4 июня.
В прошлом сезоне Кросби набрал 62 (24+38) очка в 55 матчах и стал лучшим бомбардиром команды.