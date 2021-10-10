Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
СКА
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
Ак Барс
12
Хоккей. КХЛ
9.10
Торпедо
Динамо Мн
34
Хоккей. КХЛ
9.10
Нефтехимик
Автомобилист
23
Хоккей. КХЛ
9.10
Динамо М
Северсталь
32
Хоккей. КХЛ
9.10
Куньлунь
ЦСКА
21
Все события
Фоторепортажи
15Италия — Испания: Карасев удалил Бонуччи, испанцы — в финале Лиги наций
10Новый образ Алины Загитовой в «Ледниковом периоде»: первые кадры со съемок
14:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок «Аризоны»: Овечкин кончился. «Кэпиталз» не попадут в плей-офф, они будут мусором

Бывший тафгай, экс-форвард «Аризоны Койотс» и «Монреаль Канадиенс», самый ценный игрок Матча звёзд НХЛ-2016 Джон Скотт поделился мнением о перспективах «Вашингтон Кэпиталз» и Александра Овечкина в новом сезоне.

Вашингтон
Аризона
Наверх
Источник: Reuters

«В этом году “Кэпиталз” не попадут в плей-офф. Они выходили в плей-офф в течение последних 10 с лишним лет. Они выходят в плей-офф с сезона-2013/2014. Я думаю, что они теперь будут мусором. Все их хоккеисты постарели. Последние два сезона они потеряли. Не думаю, что в этом году они выстрелят.

Овечкин кончился. Его просто закроют. Не думаю, что у кого-то из этих парней будет хороший сезон. Я не думаю, что Ови даже приблизится к рекорду Гретцки. Не думаю, что в этом сезоне он даже 30 голов забьёт. Я думаю, что “Кэпиталз” будут просто в полном беспорядке.

Они никого не подписали в межсезонье. Они вернули того же вратаря [Витека Ванечека]. Вот и всё. Они не делали никаких кардинальных изменений. В прошлом году они совершили огромную ошибку, когда приобрели Энтони Манту. Я думаю, это сделает команду ещё хуже», — приводит слова Скотта Russian Machine Never Breaks со ссылкой на подкаст Dropping The Gloves.

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фьюри пережил 2 нокдауна и нокаутировал Уайлдера, защитив титулы
Маркус Гисдоль: человек Рангника, спас три клуба от вылета
Финал Лиги наций: Испания и Франция устроят еще одну феерию
У Англии вратарь отдал голевой пас, Якин приблизился к Манчини
Фьюри размазал Уайлдера, закатив бой года. Дальше — Усик?
Россия проиграла на Евро топу. Дания впечатляет в отборе ЧМ-2022
Фьюри после победы назвал Уайлдера жалким неудачником
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь