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19:21 (мск), источник: Sports.Ru

Зибанежад продлил контракт с «Рейнджерс» на 8 лет с кэпхитом 8,5 млн долларов

Нападающий Мика Зибанежад подписал новый контракт с «Рейнджерс», информирует сайт клуба.

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Источник: AFP 2021

Срок соглашения рассчитан на 8 лет. По информации журналиста USA Today Винса Меркольяно, средняя зарплата составит 8,5 млн долларов (общая сумма контракта — 68 млн долларов). Соглашение вступит в силу с сезона-2022/23.

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В прошедшем сезоне шведский хоккеист набрал 50 (24+26) очков в 56 матчах чемпионата НХЛ. Зибанежад играет за «Рейнджерс» с 2016 года.

Срок действующего соглашения игрока с окладом 5,35 млн долларов рассчитан до конца сезона-2021/22.

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