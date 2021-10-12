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12 октября, источник: Прессбол

Егор Шарангович — в окончательном ростере «Нью-Джерси»-2021/22

Обнародована окончательная заявка на сезон «Нью-Джерси». В ростере 23 игрока, среди которых белорусский нападающий Егор Шарангович.

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Источник: AP 2021

Вратари: Маккензи Блэквуд, Скотт Веджвуд, Джонатан Бернье.

Защитники: Колтон Уайт, Дуги Хэмилтон, Райан Грэйвз, Мэйсон Гиртсен, Йонас Зигенталер, Пи-Кей Суббан, Кристиан Ярош.

Нападающие: Андреас Юнссон, Нико Хишир, Джимми Веси, Егор Шарангович, Доусон Мерсер, Майкл Маклеод, Павел Заха, Фредди Готье, Янне Куокканен, Йеспер Братт, Мариан Студенич, Джек Хьюз, Томаш Татар.

Шарангович будет выступать под привычным для себя 17-м номером.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября. «Нью-Джерси» первый матч сезона проведет 15 октября (в ночь на 16-е по белорусскому времени) против «Чикаго».

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