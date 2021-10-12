Егор Шарангович — в окончательном ростере «Нью-Джерси»-2021/22
Обнародована окончательная заявка на сезон «Нью-Джерси». В ростере 23 игрока, среди которых белорусский нападающий Егор Шарангович.
Нью-ДжерсиНХЛ: таблица и календарь
Обнародована окончательная заявка на сезон «Нью-Джерси». В ростере 23 игрока, среди которых белорусский нападающий Егор Шарангович.
Вратари: Маккензи Блэквуд, Скотт Веджвуд, Джонатан Бернье.
Защитники: Колтон Уайт, Дуги Хэмилтон, Райан Грэйвз, Мэйсон Гиртсен, Йонас Зигенталер, Пи-Кей Суббан, Кристиан Ярош.
Нападающие: Андреас Юнссон, Нико Хишир, Джимми Веси, Егор Шарангович, Доусон Мерсер, Майкл Маклеод, Павел Заха, Фредди Готье, Янне Куокканен, Йеспер Братт, Мариан Студенич, Джек Хьюз, Томаш Татар.
Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября. «Нью-Джерси» первый матч сезона проведет 15 октября (в ночь на 16-е по белорусскому времени) против «Чикаго».