Александр Овечкин: «Стать олимпийским чемпионом — одна из главных моих целей»

— Не давят ли тебе на психику разговоры о рекорде Гретцки?
— Не то чтобы не давят. Просто я к этому привык после того, как забил 600 голов. Каждый гол — и снова идет подсчет, и в каждом интервью меня спрашивают про этот рекорд. Почетно, что тебя сравнивают с таким великим игроком, но загадывать настолько вперед нет смысла. Нужно просто наслаждаться моментом.
— Жива ли еще надежда стать олимпийским чемпионом?
— Это одна из главных моих целей. Не только на сегодняшний момент, она всегда у меня была.
— Ты всегда даешь автографы и фотографируешься или бывает, что отказываешь?
— Я стараюсь всем давать автографы, но есть люди, которые на этом зарабатывают. Еду на базу, а там за автографами стоят одни и те же люди. Наверняка они стоят, чтобы потом автографы продать. Таким людям я стараюсь отказывать.
Напомним, на счету капитана «Вашингтона» 730 шайб, с этим показателем Овечкин занимает шестое место, у Гретцки — 894. Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ начнется 12 октября. Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет в феврале 2022 года.