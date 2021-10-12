Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Трактор
24
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Сибирь
Хоккей. НХЛ
13.10
Тампа-Бэй
Питтсбург
Все события
Фоторепортажи
8Месси впервые забил за «ПСЖ» и расстроил Гвардиолу
10Новый образ Алины Загитовой в «Ледниковом периоде»: первые кадры со съемок
15:06 (мск), источник: Матч ТВ

Александр Овечкин: «Стать олимпийским чемпионом — одна из главных моих целей»

Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин рассказал о своей главной задаче в профессиональной карьере, а также признался, что на него не давят разговоры о том, что он приближается к рекорду Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Не давят ли тебе на психику разговоры о рекорде Гретцки?

— Не то чтобы не давят. Просто я к этому привык после того, как забил 600 голов. Каждый гол — и снова идет подсчет, и в каждом интервью меня спрашивают про этот рекорд. Почетно, что тебя сравнивают с таким великим игроком, но загадывать настолько вперед нет смысла. Нужно просто наслаждаться моментом.

— Жива ли еще надежда стать олимпийским чемпионом?

— Это одна из главных моих целей. Не только на сегодняшний момент, она всегда у меня была.

— Ты всегда даешь автографы и фотографируешься или бывает, что отказываешь?

— Я стараюсь всем давать автографы, но есть люди, которые на этом зарабатывают. Еду на базу, а там за автографами стоят одни и те же люди. Наверняка они стоят, чтобы потом автографы продать. Таким людям я стараюсь отказывать.

Напомним, на счету капитана «Вашингтона» 730 шайб, с этим показателем Овечкин занимает шестое место, у Гретцки — 894. Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ начнется 12 октября. Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет в феврале 2022 года.

Читайте также
 СМИ называют 9 вариантов на замену Черчесова в сборной. Оцениваем вероятности, плюсы и минусы
Война окончена. Станислав Черчесов уволен в запас
Сборной Карпина везет, как при Хиддинке. Этим надо пользоваться
Норвежская лыжная легенда попалась на допинге. Но ее не накажут
Овечкин рассказал, где и как закончит свою карьеру
Экс-игрок сборной Словении: Джикия и Кузяев заиграли бы в Италии
Алексей Сутормин: Дай бог каждому в стране хорошую зарплату
«Барселона» нашла возможность приобрести Холанда
Капитан сборной России: нельзя говорить, что Дзюба подставил нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь