Александр Овечкин: «Стать олимпийским чемпионом — одна из главных моих целей»

— Не давят ли тебе на психику разговоры о рекорде Гретцки?

— Не то чтобы не давят. Просто я к этому привык после того, как забил 600 голов. Каждый гол — и снова идет подсчет, и в каждом интервью меня спрашивают про этот рекорд. Почетно, что тебя сравнивают с таким великим игроком, но загадывать настолько вперед нет смысла. Нужно просто наслаждаться моментом.

— Жива ли еще надежда стать олимпийским чемпионом?

— Это одна из главных моих целей. Не только на сегодняшний момент, она всегда у меня была.

— Ты всегда даешь автографы и фотографируешься или бывает, что отказываешь?

— Я стараюсь всем давать автографы, но есть люди, которые на этом зарабатывают. Еду на базу, а там за автографами стоят одни и те же люди. Наверняка они стоят, чтобы потом автографы продать. Таким людям я стараюсь отказывать.