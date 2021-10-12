Овечкин: проведу последний матч за «Динамо» и завершу карьеру

«После моего контракта с “Вашингтоном” свою последнюю игру я сыграю за московское “Динамо”. А уже после этого объявлю о завершении спортивной карьеры. Считаю, что это было бы правильно для болельщиков и родных, которые бы смогли посмотреть на мою последнюю игру», — рассказал Овечкин в интервью «Матч ТВ».