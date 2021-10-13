Сумасшедшее начало сезона в НХЛ: «Питтсбург» без Малкина и Кросби вынес в гостях чемпиона
А Василевский привез гол в свои ворота.
А Василевский привез гол в свои ворота.
«Питтсбург» начинает сезон без Сидни Кросби и Евгений Малкина одновременно впервые за 16 лет. Котировки команды у букмекеров из-за этого непривычно низкие: многие уверены, что «Пингвинз» не попадут мимо плей-офф. Но стартовый матч сезона, в котором «Питтсбург» гостил в Тампе, убедил в том, что и без двух легенд команда боеспособна.
«Тампа» вступила в сезон в оптимальном составе, но по игре команды в первой игре и не сказать, что на льду был обладатель двух последних Кубков Стэнли. Выделялась разве что тройка Стэмкос — Сирелли — Киллорн, которая и организовала оба гола «Тампы», а вот Кучеров и Пойнт были незаметны. Неожиданно подвел команду и лучший вратарь мира Андрей Василевский. Выйдя за ворота, он отдал передачу Джеффу Картеру, который тут же нашел на пятаке Хейнена.
А через несколько минут о себе напомнил ветеран Брайан Бойл. Он полностью пропустил прошлый клубный сезон, сыграв лишь на чемпионате мира за сборную Канады. В тренировочном лагере он был на просмотровом контракте и убедил, что готов вернуться в НХЛ. Решение менеджеров «Питтсбурга» было верным — в первой же игре Бойл очень уверенно реализовал свой момент.
Что-то получаться у «Тампы» начало только к концу матча. Сирелли удачно сыграл на пятаке при счете 0:3 и дал своей команде хоть какую-то надежду. Но «Питтсбург» очень уверенно поражал пустые ворота, избежав нервотрепки.
Поднятие чемпионского баннера, очередные слова о величии команды — все это могло расслабить игроков «Тампы». Сегодня они явно не были похожи на команду, которая весной и летом прошлась по соперникам в плей-офф. Но ведь это только начало.