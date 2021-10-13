Сумасшедшее начало сезона в НХЛ: «Питтсбург» без Малкина и Кросби вынес в гостях чемпиона

«Питтсбург» начинает сезон без Сидни Кросби и Евгений Малкина одновременно впервые за 16 лет. Котировки команды у букмекеров из-за этого непривычно низкие: многие уверены, что «Пингвинз» не попадут мимо плей-офф. Но стартовый матч сезона, в котором «Питтсбург» гостил в Тампе, убедил в том, что и без двух легенд команда боеспособна.

«Тампа» вступила в сезон в оптимальном составе, но по игре команды в первой игре и не сказать, что на льду был обладатель двух последних Кубков Стэнли. Выделялась разве что тройка Стэмкос — Сирелли — Киллорн, которая и организовала оба гола «Тампы», а вот Кучеров и Пойнт были незаметны. Неожиданно подвел команду и лучший вратарь мира Андрей Василевский. Выйдя за ворота, он отдал передачу Джеффу Картеру, который тут же нашел на пятаке Хейнена.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QbDVXzjN2tQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А через несколько минут о себе напомнил ветеран Брайан Бойл. Он полностью пропустил прошлый клубный сезон, сыграв лишь на чемпионате мира за сборную Канады. В тренировочном лагере он был на просмотровом контракте и убедил, что готов вернуться в НХЛ. Решение менеджеров «Питтсбурга» было верным — в первой же игре Бойл очень уверенно реализовал свой момент.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/fXtDGpT1ibo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что-то получаться у «Тампы» начало только к концу матча. Сирелли удачно сыграл на пятаке при счете 0:3 и дал своей команде хоть какую-то надежду. Но «Питтсбург» очень уверенно поражал пустые ворота, избежав нервотрепки.