Новичок НХЛ проиграл в своем дебютном матче в чемпионате
«Сиэтл Кракен» проиграл в гостях «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:4 в своем дебютном матче в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Сиэтл Кракен» проиграл в гостях «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:4 в своем дебютном матче в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Первую шайбу «Сиэтла» в НХЛ забросил Райан Донато (32-я минута), следом за клуб отличились Джаред Маккан (33), Морган Гики (48). В составе победителей шайбы забросили Макс Пачиоретти (4-я и 27-я минуты), Джонатан Маршессо (7), Чандлер Стивенсон (49).
«Сиэтл» принадлежит группе инвесторов во главе с Дэвидом Бондерманом, совладельцем клуба НБА «Бостон» и инвестиционного фонда. Также в группу инвесторов входит Джером Леон Брукхаймер, продюсер многих кассовых фильмов, среди которых, к примеру, «Армагеддон», «Перл Харбор», «Пираты Карибского моря» и др. Презентация клуба прошла летом 2020 года. Для участия в НХЛ инвесторы во главе c Бондерманом заплатили вступительный взнос в размере $650 млн.
Первым генеральным директором клуба стал двукратный обладатель Кубка Стэнли Рон Фрэнсис, главным тренером — Дэйв Хекстол. «Сиэтл» выступает в Тихоокеанском дивизионе вместо «Аризоны», которая переместилась в Центральный. Команда сформирована в результате драфта расширения.
Это не первый клуб из Сиэтла, который выступал в НХЛ или предшествовавшей ей лиге. В 1915—1924 годах в городе базировался «Сиэтл Метрополитэнс», игравший в Хоккейной ассоциации тихоокеанского побережья. В 1917 году команда завоевала Кубок Стэнли — первой среди американских коллективов. Тогда «Сиэтл» в финале победил «Монреаль Канадиенс», на сегодняшний момент самый титулованный клуб НХЛ.
«Сиэтл» стал вторым новичком в НХЛ за последние пять лет. В 2017-м лигу пополнил «Вегас», который в дебютном сезоне дошел до финала Кубка Стэнли.