Громкий скандал с русским талантом в НХЛ. Кравцов разругался с «Рейнджерс», теперь его могут дисквалифицировать
Виталий отказался ехать в АХЛ.
Виталий отказался ехать в АХЛ.
У Виталия Кравцова с самого начала отношения с «Рейнджерс» не стали складываться. Два года назад, впервые приехав в расположение клуба из Нью-Йорка, он не смог пробиться в основу. Через месяц в АХЛ хоккеист воспользовался пунктом в контракте и вернулся в Россию. Только в аренде в «Тракторе» отыграл всего полтора месяца и в середине декабря вновь был в «Хартфорде». Через полтора года, в апреле этого года, Виталий дебютировал в НХЛ. Тогда он провел 20 матчей и набрал 4 (2+2) очка. И, по всей видимости, больше встреч за «синерубашечников» Кравцов не сыграет.
За день до старта регулярного чемпионата для «Рейнджерс» стало известно, что 21-летний россиянин хочет сменить команду, а менеджмент ньюйоркцев разрешил хоккеисту начать поиск нового клуба. Новость громкая, потому что довольно редко игроки, выбранные в первом раунде драфта (Виталий ушел очень высоко, под 9-м номером), в молодом возрасте покидают клуб, который их выбрал. Как правила, в команде верят в своего проспекта-первораундника до последнего, и дают ему много шансов. На Манхэттене вроде бы тоже готовы были сделать ставку на Кравцова, от тренерского штаба и менеджмента звучали исключительно положительные отзывы о россиянине. Но сначала он не захотел пробиваться через фарм-клуб, а прошлой весной по окончании сезона у него состоялся не самый приятный разговор с руководством.
Журналист NY Post Ларри Брукс сообщил, что «Рейнджерс» интересовались, как Кравцов собирается летом тренироваться. Это натолкнуло игрока на мысль, что его хотят обменять, да и вообще он видел себя игроком топ-6 (клуб не мог такого гарантировать). Слухи об обмене действительно были: он мог стать частью сделки по Айкелу. Виталий расстался со своим агентом Полом Теофаносом (ведет также дела Панарина) и нанял Дэна Мильштейна для решения проблем с клубом. В итоге перед стартом сезона игрок со своим представителем отказались ехать в АХЛ. В ближайшее время в «Рейнджерс» могут применить дисциплинарные санкции по отношении к российскому хоккеисту.
Еще три недели назад шансы Кравцова начать сезон в основе были крайне велики. Большую часть предсезонки он катался в третьей тройке с Хытилом и Гудроу, но в одном из выставочных матчей с «Нью-Джерси» получил травму нижней части тела и выбыл на несколько дней. Виталий пропустил следующие две игры, вышел только в последней встрече с «Айлендерс» и даже забил в большинстве.
Это не уберегло его от отправки в фарм-клуб. Главный тренер команды Жерар Галлан после отсева заявил, что выбор был сделан в пользу ребят, которые лучше проявили себя в лагере. Речь о Ханте и Готье. К тому же имевший проблемы со здоровьем Ривс будет готов к первой игре с «Вашингтоном». Кравцова очень подвела травма, если бы не она, он вполне мог бы остаться в главной команде. А так ему быстро нашлась замена. В третьей тройке вместо него будет играть Самуэль Блэйс, который пришел из «Сент-Луиса» в результате обмена Бучневича. В четвертой игроки другого плана, в первых двух, где видит себя Виталий, места нет. Галлану в первую очередь нужно разобраться с Лафреньером и Какко, которые в клубе котируются выше россиянина.
В НХЛ найдутся клубы, которые заинтересуются Кравцовым. Вопрос только в том, готовы ли они будут заплатить ту компенсацию, какую потребует «Рейнджерс». За молодого форварда, выбранного в первом раунде, придется отдать что-то стоящее. Да еще и вопрос, будут ли перспективы в новой команде у Виталия. Как показывает практика, игрок он не самый простой. Сразу всплывает тема возращения в «Трактор», руководство которого уже заявило, что будет радо своему воспитаннику. Однако какой смысл «Рейнджерс» вновь отдавать в аренду игрока, если совместного будущего у них нет? С точки зрения бизнеса совсем не выгодный вариант, и для ньюйоркцев будет крайним (если с обменом не получится, и хоккеист так и не захочет играть в АХЛ).
Грустно, что у перспективного и интересного русского нападающего совсем не складывается в НХЛ. Ранний отъезд за океан отрицательно отразился на его карьере. Первый сезон он метался между Россией и Америкой, во втором ситуация повторилась, но уже по причине пандемии. В итоге Кравцов не стал ни игроком основы клуба НХЛ, ни звездой КХЛ. И самое печальное, что совершенно непонятно, какое будущее ждет Виталия. Кажется, последние два года своей карьеры он просто потерял.
Дарья Тубольцева