«Привет, Алекс, это Уэйн». Гретцки взял интервью у Овечкина после матча с «Рейнджерс»

В интервью Гретцки задал Овечкину вопрос о том, как ему пришлось изменить свою игру с учетом возраста и изменения правил в НХЛ. Россиянин рассказал, что в последнее время столкнулся с препятствиями при подготовке к сезону из-за пандемии, а также отметил, что старается обращать внимание на то, что делают другие хоккеисты лиги, чтобы не отставать от них.