Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Чикаго
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Ванкувер
Б
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Виннипег
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Сибирь
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон
Рейнджерс
51
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Монреаль
21
Все события
Фоторепортажи
17Повезло: Россия обыграла Словакию
11Пять голов, два удаления: как «Спартак» одолел «Наполи»
09:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Привет, Алекс, это Уэйн». Гретцки взял интервью у Овечкина после матча с «Рейнджерс»

Лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки взял интервью у нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина после матча с «Рейнджерс».

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021
«Привет, Алекс, это Уэйн» — представился в эфире канала TNT Гретцки.

В интервью Гретцки задал Овечкину вопрос о том, как ему пришлось изменить свою игру с учетом возраста и изменения правил в НХЛ. Россиянин рассказал, что в последнее время столкнулся с препятствиями при подготовке к сезону из-за пандемии, а также отметил, что старается обращать внимание на то, что делают другие хоккеисты лиги, чтобы не отставать от них.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня, 14 октября, Овечкин отличился дублем в матче против «Рейнджерс» (5:1), теперь на счету россиянина 732 гола в НХЛ. Он вышел на пятое место в списке снайперов в истории лиги, опередив Марселя Дионна, у которого 731 шайба. Овечкин уступает лидеру по количеству голов в НХЛ Уэйну Гретцки 162 шайбы.

Читайте также
Вашингтон
5:1
1:0, 2:0, 2:1
Рейнджерс
 «Стал наливать пиво себе сам. Посетитель возмутился. Я дал ему по зубам». Приключения Емельяненко в Амстердаме
«Мисс «Спартак» — в тренерском штабе красно-белых. Как выглядит новая помощница Руя Витории
Овечкин – машина! Забыл про травму и начал сезон с дубля
Игроки «Кайрата» недовольны работой Курбана Бердыева
Почеттино: Без всяких сомнений отдал бы Месси «Золотой мяч»
Овечкин вышел на 5-е место по голам в НХЛ. До Халла – 9 шайб
Медведев вылетел с «Индиан-Уэллса», проиграв 8 геймов подряд
Илья Ковальчук может войти в тренерский штаб сборной России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь