Макдэвид — главный претендент на «Харт Трофи», Панарин — 4-й, Кучеров — 6-й (NHL.com)

Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в сезоне НХЛ. 17 авторов NHL.com называли по 5 кандидатов (распределение очков 5−4−3−2−1).

Первое место занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 79 баллов (13 первых мест). Вторым стал нападающий Нэтан Маккиннон из «Колорадо» с 59 очками (4 первых места), третьим — форвард Остон Мэттьюс («Торонто»), набравший 22 балла.

В топ-10 также вошли форварды Артемий Панарин («Рейнджерс», 21 очко), Александр Барков («Флорида», 19 баллов), Никита Кучеров («Тампа», 12 очков), Марк Стоун («Вегас», 8 баллов), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 8 очков) и Давид Пастрняк («Бостон», 6 баллов).

10-е место разделили Себастьян Ахо («Каролина»), Александр Овечкин («Вашингтон») и Брэйден Пойнт («Тампа»), набравшие по 3 балла.