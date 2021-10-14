Макдэвид — главный претендент на «Харт Трофи», Панарин — 4-й, Кучеров — 6-й (NHL.com)
Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на получение «Харт Трофи».
Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на получение «Харт Трофи».
Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в сезоне НХЛ. 17 авторов NHL.com называли по 5 кандидатов (распределение очков 5−4−3−2−1).
Первое место занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 79 баллов (13 первых мест). Вторым стал нападающий Нэтан Маккиннон из «Колорадо» с 59 очками (4 первых места), третьим — форвард Остон Мэттьюс («Торонто»), набравший 22 балла.
В топ-10 также вошли форварды Артемий Панарин («Рейнджерс», 21 очко), Александр Барков («Флорида», 19 баллов), Никита Кучеров («Тампа», 12 очков), Марк Стоун («Вегас», 8 баллов), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 8 очков) и Давид Пастрняк («Бостон», 6 баллов).
10-е место разделили Себастьян Ахо («Каролина»), Александр Овечкин («Вашингтон») и Брэйден Пойнт («Тампа»), набравшие по 3 балла.
Напомним, Макдэвид стал обладателем «Харт Трофи»-2021.