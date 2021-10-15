Две передачи Гаврикова помогли «Коламбусу» разгромить «Аризону» со счетом 8:2

Встреча прошла в Коламбусе на «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 8:2.

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В составе победителей дубль оформил Оливер Бьёркстранд и ещё по разу отличились Александр Тексье, Бун Дженнер, Джейк Бин, Зак Варенски, Макс Доми и Густав Нюквист. Российский защитник Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами.

За «Аризону» забивали Антон Строльман и Клейтон Келлер.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4−1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.