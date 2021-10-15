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10:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Две передачи Гаврикова помогли «Коламбусу» разгромить «Аризону» со счетом 8:2

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Аризона Койотс».

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Источник: AP 2021

Встреча прошла в Коламбусе на «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 8:2.

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В составе победителей дубль оформил Оливер Бьёркстранд и ещё по разу отличились Александр Тексье, Бун Дженнер, Джейк Бин, Зак Варенски, Макс Доми и Густав Нюквист. Российский защитник Владислав Гавриков отметился двумя результативными передачами.

За «Аризону» забивали Антон Строльман и Клейтон Келлер.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4−1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

Коламбус
8:2
2:0, 3:1, 3:1
Аризона
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