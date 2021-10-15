Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Адмирал
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Вегас
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Сиэтл
34
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт
Тампа-Бэй
ОТ
67
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Монреаль
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Торонто
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Питтсбург
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Даллас
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Айлендерс
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Аризона
82
Все события
Фоторепортажи
9Поквитались за 2009-й: Россия обыграла Словению в Мариборе
11Пять голов, два удаления: как «Спартак» одолел «Наполи»
10:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передача Панарина не уберегла «Рейнджерс» от второго подряд поражения в НХЛ

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке уступили «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Рейнджерс
ДалласНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

Первыми в матче отметились игроки «Далласа» усилиями Якоба Петерсона (20-я минута) и Радека Факса (27), но затем голы Адама Фокса (29) и Криса Крайдера (36) восстановили равновесие в матче. Решающим стал точный выстрел защитника «Далласа» Миро Хейсканен, отметившегося в овертайме.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей. Вратарь «синерубашечников» Игорь Шестеркин оформил 23 сейва. Вышедший в третьем периоде голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 6 бросков из 6-ти.

Рейнджерс
2:3ОТ
0:1, 2:1, 0:0
Даллас
 Великолепная 'пятерка' и вратарь: она бросила хоккей из-за пышного бюста
Шесть спортсменок вошли в сотню самых сексуальных женщин России
Возрастное ограничение 18+
Василевский много пропускает. Что стало с лучшим вратарем мира?
Суперутро в НХЛ: чемпион выдал мощнейший камбэк в Детройте
Шалимов остановит ЦСКА: Топ ставок выходных
Фарфан мог оставить Месси без победы, у Неймара уже 70 голов
43 сэйва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Питтсбург»
«Правильно сделал». Клаудиньо — об отказе Дзюбы от сборной
Вундеркинду не зря отвалили 62 млн? Свечников мощно открыл сезон
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь