Передача Панарина не уберегла «Рейнджерс» от второго подряд поражения в НХЛ

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.
Первыми в матче отметились игроки «Далласа» усилиями Якоба Петерсона (20-я минута) и Радека Факса (27), но затем голы Адама Фокса (29) и Криса Крайдера (36) восстановили равновесие в матче. Решающим стал точный выстрел защитника «Далласа» Миро Хейсканен, отметившегося в овертайме.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей. Вратарь «синерубашечников» Игорь Шестеркин оформил 23 сейва. Вышедший в третьем периоде голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 6 бросков из 6-ти.