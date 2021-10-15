Передача Панарина не уберегла «Рейнджерс» от второго подряд поражения в НХЛ

Первыми в матче отметились игроки «Далласа» усилиями Якоба Петерсона (20-я минута) и Радека Факса (27), но затем голы Адама Фокса (29) и Криса Крайдера (36) восстановили равновесие в матче. Решающим стал точный выстрел защитника «Далласа» Миро Хейсканен, отметившегося в овертайме.