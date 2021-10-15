Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Адмирал
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Вегас
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Сиэтл
34
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт
Тампа-Бэй
ОТ
67
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Монреаль
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Торонто
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Питтсбург
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Даллас
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Айлендерс
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Аризона
82
Все события
Фоторепортажи
9Поквитались за 2009-й: Россия обыграла Словению в Мариборе
11Пять голов, два удаления: как «Спартак» одолел «Наполи»
09:56 (мск), источник: Газета.Ру

Дубль Свечникова помог «Каролине» переиграть «Айлендерс»

«Каролина Харрикейнз» в первом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) одолела «Нью-Йорк Айлендерс».

Каролина
АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Суперутро в НХЛ: чемпион выдал мощнейший камбэк в Детройте, а российский нападающий отомстил за партнера

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу «Каролины».

Дубль в этом поединке оформил российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников. В первом голе он отличился с передачи Теуво Терявяйнена и Итана Бира, а вторую шайбу забросил после ассиста Тони Деанджело и Себастьян Ахо. Также форвард записал на свой счет голевую передачу.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 35 бросков по своим воротам из 40.

В составе «Каролины» по разу отличились Йеспер Фаст, Джордан Мартинук, Нино Нидеррайтер и Теуво Терявяйнен. У проигравших голы забили Мэтью Барзал, Брок Нельсон и Андерс Ли.

В августе Свечников заключил с «Каролиной» новое соглашение, рассчитанное на восемь лет. В минувшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 21-летний россиянин провел 55 матчей и набрал 42 (15+27) очка. Также на его счету 11 игр и 8 (2+6) очков в плей-офф.

Следующую игру «Каролина» проведет против «Нэшвилл Предаторз», а «Айлендерс» сразятся с «Флоридой Пантерз».

Каролина
6:3
2:1, 2:2, 2:0
Айлендерс
 Нуланд подтвердила, что Украине придется признать особый статус Донбасса
Пермский студент, устроивший стрельбу в вузе, признал вину
Василевский много пропускает. Что стало с лучшим вратарем мира?
Суперутро в НХЛ: чемпион выдал мощнейший камбэк в Детройте
Шалимов остановит ЦСКА: Топ ставок выходных
Фарфан мог оставить Месси без победы, у Неймара уже 70 голов
43 сэйва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Питтсбург»
«Правильно сделал». Клаудиньо — об отказе Дзюбы от сборной
Вундеркинду не зря отвалили 62 млн? Свечников мощно открыл сезон
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь