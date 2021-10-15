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09:39 (мск), источник: Sport24

43 сэйва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Питтсбург»

«Флорида Пантерз» вырвала победу у «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Флорида
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Источник: Reuters

В составе победителей по два гола забили Картер Вераге (в том числе, победный в овертайме) и Аарон Экблад, еще раз отличился Энтони Дюклер. Голкипер Сергей Бобровский отразил 43 броска из 47.

У проигравших отличились Дэнтон Хайнен, Джефф Картер, Джейк Гюнцель и Эван Родригес.

Российский нападающий Евгений Малкин не играл — напомним, он пропустит по крайней мере два первых месяца регулярного сезона из-за операции на колене, которая была сделана в июне. Ранее «пингвины» поместили Малкина в долгосрочный список травмированных.

Флорида
5:4ОТ
1:0, 1:2, 2:2
Питтсбург
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