43 сэйва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Питтсбург»
«Флорида Пантерз» вырвала победу у «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.
Флорида
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«Флорида Пантерз» вырвала победу у «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.
В составе победителей по два гола забили Картер Вераге (в том числе, победный в овертайме) и Аарон Экблад, еще раз отличился Энтони Дюклер. Голкипер Сергей Бобровский отразил 43 броска из 47.
У проигравших отличились Дэнтон Хайнен, Джефф Картер, Джейк Гюнцель и Эван Родригес.
Российский нападающий Евгений Малкин не играл — напомним, он пропустит по крайней мере два первых месяца регулярного сезона из-за операции на колене, которая была сделана в июне. Ранее «пингвины» поместили Малкина в долгосрочный список травмированных.