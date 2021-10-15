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11:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Ткачев заработал первое очко в НХЛ

Российский форвард Владимир Ткачев, перешедший в «Лос-Анджелес Кингз», отметился первым набранным очком в Национальной хоккейной лиге.

Лос-Анджелес
Вегас
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Источник: AP 2021

Российский форвард Владимир Ткачев, перешедший в «Лос-Анджелес Кингз», отметился первым набранным очком в Национальной хоккейной лиге.

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В матче регулярного чемпионата «Кингз» принимают «Вегас Голден Найтс». После первого периода счёт 2:1 в пользу хозяев. Ткачёв поучаствовал во втором взятии ворот, отдав результативную передачу на Анже Копитара. Автором первой шайбы у «Кингз» стал Дастин Браун, а у «Голден Найтс» пока единственный гол забил Ши Теодор.

Ткачёв перешёл в «Кингз» весной 2021 года. Ранее он выступал за СКА, «Салават Юлаев», «Авангард», «Квебек Ремпартс» и «Монктон Уайлдкэтс».

В предсезонном матче перед регулярным чемпионатом Владимир Ткачёв отметился заброшенной шайбой за «Кингз» в ворота «Анахайм Дакс».

Лос-Анджелес
6:2
2:1, 2:0, 2:1
Вегас
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