Василевский пропускает слишком много. Что стало с лучшим вратарем мира?

«Детройт» и «Тампа» на протяжении последних нескольких лет регулярно выдают самое настоящее шоу с голевой феерией, вот и новый сезон НХЛ команды решили начать с сумасшедшей перестрелки. Удивительно, но победителем из этой дуэли вышли действующие чемпионы лиги, хотя по ходу встречи все располагало иному результату.

Уже к середине второго периода на табло арены в Детройте горели 3:0 в пользу хозяев льда, хотя в атаке «Лайтнинг» сегодня действовали куда лучше, по сравнению с провалом против «Питтсбурга». А когда покер обезумевшего Тайлера Бертуцци голом закрепил россиянин Владислав Наместников, почти всем стало ясно, что «молнии» потерпят второе подряд поражение на старте сезона. Это даже читалось в глазах Джона Купера, аплодировавшего игре Бертуцци.

Однако «Тампа» не была бы «Тампой», а «Детройт» — «Детройтом», если бы на этом дело и закончилось. Устроившие этим летом в хорошем смысле праздничный балаган после завоевания второго кряду Кубка Стэнли «Лайтнинг» продолжили веселье по ходу нового розыгрыша НХЛ и умудрились вырвать в овертайме волевую победу. Руку к этому приложил Никита Кучеров, прибавивший к ассистентскому хет-трику гол в большинстве, и Михаил Сергачев с двумя ассистами. Прошедшая встреча — равно как и игра против «Пингвинз» — в очередной раз показала: «Тампа» не собирается идти с места в карьер и, напротив, вкатывается в сезон постепенно и даже вальяжно, а потому придавать значение неоднозначным результатам команды точно не стоит.

Но вот статистику Андрея Василевского не отметить нельзя. После игры с «Питтсбургом» Джон Купер, убравший российского голкипера с рамки аж за шесть минут до финальной сирены ради шестого полевого, раскритиковал всю свою команду, но не Василевского. Хотя своей порции критики Андрей, увы, тоже заслужил, ведь, как минимум, два гола стали результатом его просчетов. Сегодня же Big Cat Vasy заставил понервничать. Девять пропущенных шайб за две игры — слишком много для лучшего голкипера мира и пока последнего обладателя «Конн Смайт Трофи». В последний раз подобное происходило с ним еще в концовке прошлой «регулярки», когда «Тампа» уже решила все свои задачи перед плей-офф.

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Есть ли в этом непосредственная вина Василевского? Отчасти — да, хотя больших претензий заслужил совсем не Андрей.

Все началось после гола Дилана Ларкина. Робби Фаббри нанес дежурный дальний выстрел с левого края, и Василевский действовал по броску и вроде как ловил шайбу. Однако та неожиданно проскочила сквозь россиянина, после чего Ларкин добил снаряд в сетку менее чем с метра.

Затем за дело взялся Бертуцци. Его первый гол пришел после грубой ошибки двух главных защитников «Тампы» Сергачева и Хедмана, которые каким-то образом пропустили форварда «Детройта» мимо себя и дали тому по сути оформить выход один на один.

Позднее Василевскому откровенно не повезло, когда после броска Адама Эрни шайба угодила в каркас ворот и отскочила за спину вратарю. Тут уже Бертуцци быстро среагировал на добивании, и вряд ли в этом можно винить российского голкипера. Это же касается и эпизода с третьим голом Бертуцци. Робби Фаббри оперативно поймал сместившегося в ближний угол Василевского на противоходе и прострелил на дальнюю штангу, откуда Бертуцци буквально расстреливал ворота «Тампы». Вратарь «молний» даже в этом моменте продемонстрировал свои акробатические навыки, но их не хватило, чтобы отразить бросок Бертуцци щитком.

На четвертый гол форварда «Детройта» Василевский попросту не успел среагировать. Бросок Бертуцци с близкого расстояния был настолько сильным, что даже классной реакции Андрей оказалось недостаточно для спасения ворот. То же можно сказать и про эпизод с голом Наместникова.

Как можно заметить, большинство пропущенных «Тампой» шайб стали результатом откровенно неудачной игры в обороне. Именно защитники «молний» имеют худшие показатели полезности в команде, а Михаил Сергачев в этом компоненте прямо сейчас и вовсе худший во всей лиге — «-7». И что примечательно, нынешняя проблема начинает носить системный характер. Это наблюдалось еще по предсезонным матчам, а теперь продолжается и в официальных играх.