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11:40 (мск), источник: Sport24

Русскому таланту не зря отвалили $62 млн? Свечников мощно открыл новый сезон — два гола, ассист и красивая победа

Сразу начал отрабатывать новый контракт.

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Источник: AP 2021

Прошедшее межсезонье было ключевым для русского вундеркинда Андрея Свечникова — ему предстояло подписать первый серьезный контракт в жизни. Сделать это нужно было после неоднозначного регулярного чемпионата — по статистике талантливый форвард «Каролины», вроде бы, просел не сильно (42 очка в 55 матчах в сравнении с 61 баллом в 68 играх предыдущей регулярки), но от него ждали большого прорыва, а его не случилось.

Переговоры по соглашению затянулись до конца августа, но в итоге «Харрикейнз» дали понять — они видят в Свечникове одного из лидеров франшизы на долгие годы — россиянину выписали 62 миллиона на 8 лет.

«Андрей — один из краеугольных камней этой организации, и мы очень рады заключить с ним долгосрочное соглашение. Это одна из восходящих звезд нашего спорта, и он будет играть ключевую роль в наших попытках завоевать Кубок Стэнли в ближайшее десятилетие».
Дон Уоддел
генеральный менеджер "Каролины"

А вскоре «Каролина» начала получать и первые дивиденды от вложений в 21-летнюю звезду:

«Не думаю, что это какое-то послание. Но я был сегодня в нашем офисе продаж билетов, и там большой ажиотаж. Так что мы ждем, что фанаты будут с нами. Мы все работаем на то, чтобы сделать “Каролину” лучше и сильнее. А для этого мы должны сохранять ключевых игроков на долгие годы. У нас потрясающие болельщики, и мы хотим их вознаградить своей игрой. Так что контракт с Андреем — это способ сказать “спасибо” нашим фанатам, потому что они его давно и крепко любят».
Дон Уоддел
генеральный менеджер "Каролины"

Но в первую очередь от Свечникова ждали отдачи на льду. И получили ее в первом же матче нового регулярного чемпионата. «Каролина» принимала на своем льду «Айлендерс», а Андрей стал главной звездой вечера. В первом периоде он огорчил кипера «Нью-Йорка» Илью Сорокина нетипичным для себя голом с пятака — 37-й номер ударно потрудился там после броска Теуво Терявяйнена.

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В начале третьего Свечников, можно сказать, вернул долг финну — перевел на Терявяйнена шайбу при розыгрыше большинства, тот отыгрался с Энтони Деанджело и вколошматил хоккейный снаряд в сетку.

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Ну, а на последней минуте Андрей от синей линии чужой зоны не промахнулся по уже пустым воротам «Островитян» — 6:3.

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Фанаты и социальные сети "Ураганов ликуют.

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Но с восхищениями лучше повременить — прошлый сезон Андрей открыл 6 голами в 8 матчах, а вот потом что-то пошло не так. Очень хотелось бы, чтобы на этот раз стабильность русского таланта вышла на новый уровень.

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