Русскому таланту не зря отвалили $62 млн? Свечников мощно открыл новый сезон — два гола, ассист и красивая победа

«Не думаю, что это какое-то послание. Но я был сегодня в нашем офисе продаж билетов, и там большой ажиотаж. Так что мы ждем, что фанаты будут с нами. Мы все работаем на то, чтобы сделать “Каролину” лучше и сильнее. А для этого мы должны сохранять ключевых игроков на долгие годы. У нас потрясающие болельщики, и мы хотим их вознаградить своей игрой. Так что контракт с Андреем — это способ сказать “спасибо” нашим фанатам, потому что они его давно и крепко любят».

Дон Уоддел генеральный менеджер "Каролины"