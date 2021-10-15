Русские дерутся в Америке! Тренин пустил кровь канадцу Данну, который жестко атаковал его партнера: видео
Яков победил по очкам.
Яков победил по очкам.
Яков Тренин — один из самых незаметных наших героев в Национальной хоккейной лиге. Обратить на себя внимание, играя в нижних звеньях «Нэшвилла», действительно сложно, тем более, у форварда изначально не было особой популярности на родине — в Северную Америку он уехал уже в 17 лет. Но стоит отдать Тренину должное к своей мечте играть в лучшей лиге мира он шел шаг за шагом и своего в итоге добился — в прошлом сезоне Яков наконец-то закрепился в основе «Предаторз», в очередной раз побил личный рекорд результативности, а еще набрал первые очки в плей-офф, оформив дубль в одной из игр серии с «Каролиной».
Больших статистических прорывов от Тренина ждать вряд ли стоит — его роль это не особо подразумевает. Зато нападающий всегда готов отстаивать свое место в составе клуба НХЛ не только голами и передачами, но и кулаками. Здесь, в первую очередь, вспоминается его драка с главным великаном всего мирового хоккея Здено Харой — россиянин не испугался мегагабаритного словака в январе 2020-го и выглядел против него очень достойно.
«Получилось так, что Хара меня за голову взял — мне казалось, что он уже без краг. Я сразу скинул свои. Потом на видео посмотрел, а он был на тот момент в крагах, только клюшку выбросил. Я думал, что он уже дерется. Куда отступать? Драка есть драка. Это же он ее начал, а не я. Без слов вообще. Он на меня пошел, мы подрались. Потом на лавки поехали. Я во время боя даже не заметил, что чуть не положил его. Ударил, думал, что будет ответка, пригнулся. А потом вижу, что судьи едут, и до меня дошло, что, видать, попал. Пацаны говорили: «Красавец. Убийца». Ну, реально, он же двухметровый. Я хочу ударить в голову, но раз попадаю в плечо, два — в плечо. Выше себя кулак закидывал, и вот — попал».
После такого, конечно, не стоит удивляться, что Тренин готов сбросить краги почти всегда. В ночь с четверга по пятницу на московское времени это помогло ему войти в истории нового сезона НХЛ — его первую русскую драку организовал именно Яков. Хотя, справделивости ради, главным виновником случившегося стал защитник «Сиэттла» Винс Данн. Это он грязновато встретил Колтона Сиссонса, ну, а тренер прощать канадцу такого поведения не стал.
Данн начал бой активнее, но русский форвард быстро забрал инициативу и в итоге нанес гораздо большее количество ударов, победив по очкам. Да и кровь сопернику успел пустить, хотя и у самого Якова лицо было слегка повреждено. С победой хоккеиста «Нэшвилла» согласны и посетители сайта Hockey Fights, которые в голосовании за победителя этой драки пока гораздо активнее выбирают Тренина.
Североамериканские фанаты и журналисты в восторге от поведения россиянина, не давшего партнера в обиду. Они признаются ему в любви.
Отмечают, что Данн все время пытался блокировать левую руку Тренина, помня, что эта рука сделала с Харой.
А также признают, что Яков неплохо умеет драться — он не первый раз в своей карьере доказывает это.
Первая драка у Тренина есть — теперь дело за первым голом и первой победой. Сегодня «Нэшвилл» уступил новичку НХЛ со счетом 3:4.