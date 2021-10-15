Русские дерутся в Америке! Тренин пустил кровь канадцу Данну, который жестко атаковал его партнера: видео

«Получилось так, что Хара меня за голову взял — мне казалось, что он уже без краг. Я сразу скинул свои. Потом на видео посмотрел, а он был на тот момент в крагах, только клюшку выбросил. Я думал, что он уже дерется. Куда отступать? Драка есть драка. Это же он ее начал, а не я. Без слов вообще. Он на меня пошел, мы подрались. Потом на лавки поехали. Я во время боя даже не заметил, что чуть не положил его. Ударил, думал, что будет ответка, пригнулся. А потом вижу, что судьи едут, и до меня дошло, что, видать, попал. ​​​​​​​Пацаны говорили: «Красавец. Убийца». Ну, реально, он же двухметровый. Я хочу ударить в голову, но раз попадаю в плечо, два — в плечо. Выше себя кулак закидывал, и вот — попал».