Суперутро в НХЛ: чемпион выдал мощнейший камбэк в Детройте, а российский нападающий отомстил за партнера

«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 6:7 ОТ (1:0, 3:3, 2:3, 0:1)

Голы: Ларкин — 1 (Фаббри, Задина), 14:00 — 1:0. Бертуцци — 1 (Ледди, Зайдер), 20:18 — 2:0. Бертуцци — 2 (Эрне, Линдстрем), 27:52 — 3:0. Палат — 1 (Хедман, Кучеров), 28:08 — 3:1. Бертуцци — 3 (бол., Фаббри, Раймонд), 32:29 — 4:1. Стэмкос — 1 (бол., Кучеров, Сергачев), 35:19 — 4:2. Стэмкос — 2 (бол., Сергачев, Кучеров), 36:31 — 4:3. Бертуцци — 4 (Декейсер, Зайдер), 44:35 — 5:3. Наместников — 1 (Расмуссен, Ледди), 47:10 — 6:3. Колтон — 1 (Чернак), 53:43 — 6:4. Кучеров — 1 (бол., Хедман, Стэмкос), 56:25 — 6:5. Киллорн — 2 (Хедман), 57:41 — 6:6. Палат — 2 (Хедман, Пойнт), 62:43 — 6:7.

Вратари: Неделькович — Василевский.

Штраф: 16 — 18.

Броски: 26 (8+12+6+0) — 48 (15+16+14+3).

Наши: Наместников (14.14/1/+1) — Кучеров (24.43/8/+1), Сергачев (21.56/3/-3).

15 октября. Детройт. Little Caesars Arena.

Триллер в Детройте

«Тампа-Бэй» начала сезон с разгромного поражения от «Питтсбурга» (2:6). Все понимали, что это недоразумение, которое надо поскорее забыть, но в Детройте действующих обладателей Кубка Стэнли тоже быстро начали прибивать. К середине матча «Ред Уингс» вели в три шайбы, и «Молниям» пришлось доставать из себя все, чтобы отыграться. В итоге «Тампа» сотворила просто сумасшедший камбэк: за четыре минуты в конце третьего периода гости отличились трижды и перевели игру в овертайм.

Одну из шайб забросил Никита Кучеров, который сполна реабилитировался за провальный стартовый матч. Помимо гола, на его счету три результативные передачи. А победу «Тампе» в овертайме принес партнер Кучерова по тройке — чех Ондржей Палат.

А вот действия остальных россиян вызвали большие вопросы. Андрей Василевский отразил всего 20 бросков из 26 по своим воротам — пока лучший вратарь мира только вкатывается в сезон. А Михаил Сергачев, несмотря на две результативные передачи, завершил игру с показателем полезности «-3», а при пятом голе «Детройта» как-то невнятно противодействовал Бертуцци.

Первая победа новичка НХЛ

«Нэшвилл» — «Сиэтл» — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Голы: Толванен — 1 (Канин, Гранлунд), 3:18 — 1:0. Маккэн — 2 (бол., Джиордано, Эберле), 15:27 — 1:1. Танев — 1 (бол., Веннберг, Донской), 17:33 — 1:2. Йоси — 1 (бол., Форсберг, Гранлунд), 24:36 — 2:2. Веннберг — 1, 29:54 — 2:3. Танев — 2 (Маккэн, Эпплтон), 58:39 — 2:4. Гранлунд — 1 (Каррье, Форсберг), 59:20 — 3:4.

Вратари: Сарос — Грубауэр.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 30 (4+13+13) — 26 (12+13+1).

Наши: Тренин (11.48/1/0) — -.

15 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

«Сиэтл» в своем первом матче в НХЛ отыгрался с 0:3, но все равно проиграл «Вегасу». Матч в Нэшвилле получился не менее сложным, но в итоге новички лиги увезли первую победу. Самым ярким событием встречи стала драка форварда хозяев Якова Тренина с защитником «Кракенов» Винсом Данном.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3JJAJZhmUjo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий решил вступиться за партнера Колтона Сиссонса, которого очень жестко атаковал Данн. Никакой грязи в действиях Винса не было, но Тренину много и не надо было. По количеству ударов он явно превзошел соперника. Обидно только, что помимо пятиминутного штрафа за драку каждому из участников, арбитры дали Якову еще и двухминутное удаление. А его «Сиэтл» реализовал.