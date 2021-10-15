Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Вегас
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Сиэтл
34
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт
Тампа-Бэй
ОТ
67
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Монреаль
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Торонто
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Питтсбург
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Даллас
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Айлендерс
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Аризона
82
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Адмирал
Хоккей. КХЛ
14.10
Динамо Мн
Спартак
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
14.10
Динамо Р
Нефтехимик
43
Все события
Фоторепортажи
21Отсель мы погрозили шведам. «Зенит» уничтожил «Мальме» на «Газпром арене»
8«Локомотив» без шансов проиграл «Лацио»
09:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Суперутро в НХЛ: чемпион выдал мощнейший камбэк в Детройте, а российский нападающий отомстил за партнера

Правда, игра Василевского и Сергачева разочаровала.

Детройт
Тампа-Бэй
Нэшвилл
СиэтлНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 6:7 ОТ (1:0, 3:3, 2:3, 0:1)
Голы: Ларкин — 1 (Фаббри, Задина), 14:00 — 1:0. Бертуцци — 1 (Ледди, Зайдер), 20:18 — 2:0. Бертуцци — 2 (Эрне, Линдстрем), 27:52 — 3:0. Палат — 1 (Хедман, Кучеров), 28:08 — 3:1. Бертуцци — 3 (бол., Фаббри, Раймонд), 32:29 — 4:1. Стэмкос — 1 (бол., Кучеров, Сергачев), 35:19 — 4:2. Стэмкос — 2 (бол., Сергачев, Кучеров), 36:31 — 4:3. Бертуцци — 4 (Декейсер, Зайдер), 44:35 — 5:3. Наместников — 1 (Расмуссен, Ледди), 47:10 — 6:3. Колтон — 1 (Чернак), 53:43 — 6:4. Кучеров — 1 (бол., Хедман, Стэмкос), 56:25 — 6:5. Киллорн — 2 (Хедман), 57:41 — 6:6. Палат — 2 (Хедман, Пойнт), 62:43 — 6:7.
Вратари: Неделькович — Василевский.
Штраф: 16 — 18.
Броски: 26 (8+12+6+0) — 48 (15+16+14+3).
Наши: Наместников (14.14/1/+1) — Кучеров (24.43/8/+1), Сергачев (21.56/3/-3).
15 октября. Детройт. Little Caesars Arena.

Триллер в Детройте

«Тампа-Бэй» начала сезон с разгромного поражения от «Питтсбурга» (2:6). Все понимали, что это недоразумение, которое надо поскорее забыть, но в Детройте действующих обладателей Кубка Стэнли тоже быстро начали прибивать. К середине матча «Ред Уингс» вели в три шайбы, и «Молниям» пришлось доставать из себя все, чтобы отыграться. В итоге «Тампа» сотворила просто сумасшедший камбэк: за четыре минуты в конце третьего периода гости отличились трижды и перевели игру в овертайм.

Во время загрузки произошла ошибка.

Одну из шайб забросил Никита Кучеров, который сполна реабилитировался за провальный стартовый матч. Помимо гола, на его счету три результативные передачи. А победу «Тампе» в овертайме принес партнер Кучерова по тройке — чех Ондржей Палат.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот действия остальных россиян вызвали большие вопросы. Андрей Василевский отразил всего 20 бросков из 26 по своим воротам — пока лучший вратарь мира только вкатывается в сезон. А Михаил Сергачев, несмотря на две результативные передачи, завершил игру с показателем полезности «-3», а при пятом голе «Детройта» как-то невнятно противодействовал Бертуцци.

Первая победа новичка НХЛ

«Нэшвилл» — «Сиэтл» — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Голы: Толванен — 1 (Канин, Гранлунд), 3:18 — 1:0. Маккэн — 2 (бол., Джиордано, Эберле), 15:27 — 1:1. Танев — 1 (бол., Веннберг, Донской), 17:33 — 1:2. Йоси — 1 (бол., Форсберг, Гранлунд), 24:36 — 2:2. Веннберг — 1, 29:54 — 2:3. Танев — 2 (Маккэн, Эпплтон), 58:39 — 2:4. Гранлунд — 1 (Каррье, Форсберг), 59:20 — 3:4.
Вратари: Сарос — Грубауэр.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 30 (4+13+13) — 26 (12+13+1).
Наши: Тренин (11.48/1/0) — -.
15 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

«Сиэтл» в своем первом матче в НХЛ отыгрался с 0:3, но все равно проиграл «Вегасу». Матч в Нэшвилле получился не менее сложным, но в итоге новички лиги увезли первую победу. Самым ярким событием встречи стала драка форварда хозяев Якова Тренина с защитником «Кракенов» Винсом Данном.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий решил вступиться за партнера Колтона Сиссонса, которого очень жестко атаковал Данн. Никакой грязи в действиях Винса не было, но Тренину много и не надо было. По количеству ударов он явно превзошел соперника. Обидно только, что помимо пятиминутного штрафа за драку каждому из участников, арбитры дали Якову еще и двухминутное удаление. А его «Сиэтл» реализовал.

Тренин — не самый типичный игрок для российской хоккейной школы. Качественных силовых нападающих у нас не так много, поэтому не стоит удивляться, если Яков войдет в состав сборной России на Олимпиаде. Тренин может сыграть и в центре, а эта позиция давно считается дефицитной. Ну и вступиться за партнера, разумеется, он может.

Детройт
6:7ОТ
1:0, 3:3, 2:3
Тампа-Бэй
 «Стал наливать пиво себе сам. Посетитель возмутился. Я дал ему по зубам». Приключения Емельяненко в Амстердаме
«Мисс «Спартак» — в тренерском штабе красно-белых. Как выглядит новая помощница Руя Витории
У «Спартака» перед дерби проблемы с составом
«Зенит» победил «Баварию» в матче Евролиги
Фарфан мог оставить Месси без победы, у Неймара уже 70 голов
Выиграй билеты на бой Федора Емельяненко
Новый тренер «Локо» поделился эмоциями от начала работы в клубе
«Металлург» одержал 14-ю победу подряд в регулярном чемпионате
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь