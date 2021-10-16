Капризов дал хоккейной красоты! Он запустил крутую комбинацию в большинстве и помог «Миннесоте» победить

«Миннесота» открывала новый регулярный чемпионат в Анахайме матчем против «Дакс», и первая игра нового сезона традиционно вызвала особый интерес. В первую очередь, благодаря Кириллу Капризову, который все лето вел непростые переговоры с клубом, но все завершилось успешно: россиянин подписал контракт, приехал в расположение команды в хорошей форме и был полон сил снова творить на льду.

Сама игра получилась не слишком богатой на события. В начале второй двадцатиминутки «Анахайм» открыл счет, когда Якоб Сильверберг обманул голкипера «Уайлд» Кэма Тэлбота и из-за ворота завел шайбу в угол.

«Миннесота» отыгралась лишь ближе к концу двадцатиминутки, но сделала это красиво. Главный специалист по красоте в нынешнем составе «Уайлд» — это, конечно, наш герой Кирилл, который начал симпатичную комбинацию в большинстве: отпасовал на Матса Цуккарелло на ближней штанге, тот перевел на Кевина Фиалу, который воспользовался шансом. А ведь многие на месте россиянина просто бросили бы по воротам.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Yd567NIcuMU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Возможности забить самому у Капризова были, хотя и не так много. В одном из эпизодов шайба срикошетила от Кирилла и угодила в перекладину ворот «Дакс». В другом моменте Цуккарелло отправил россиянина и Эрикссона Эка в быстрый контрвыпад, но выход два в один остановил голкипер Столарз.

Когда все уже ждали овертайма, «Миннесота» смогла вырвать победу. За 8 секунд до окончания основного времени защитник «Уайлд» Мэтт Дамба зарядил щелчком издали, а Маркус Фолиньо здорово доработал на добивании на пятачке.

Новое лидерское звено «Уайлд» в лице Капризова, Эрикссона Эка и Матса Цуккарелло выглядело очень прилично. Сам Кирилл отыграл более 20 минут, отметился тремя бросками в створ и одним набранным очком. Не сказать, чтобы Капризов сразу выдал феерию, но 97-й номер «Дикарей» убедил всех, что его главные творения скоро появятся.

Ну, а внимания со стороны прессы ему не занимать: именно Кирилла поместили на обложку очередного номера авторитетного журнала The Hockey News.