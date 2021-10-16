Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Миннесота
12
Хоккей. НХЛ
20:00
Баффало
Аризона
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Чикаго
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Ванкувер
Б
45
Все события
Фоторепортажи
10Новый образ Алины Загитовой в «Ледниковом периоде»: первые кадры со съемок
8«Локомотив» без шансов проиграл «Лацио»
10:16 (мск), источник: Sport24

Капризов дал хоккейной красоты! Он запустил крутую комбинацию в большинстве и помог «Миннесоте» победить

Фотографии Кирилла уже помещают на обложки журналов.

МиннесотаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

«Миннесота» открывала новый регулярный чемпионат в Анахайме матчем против «Дакс», и первая игра нового сезона традиционно вызвала особый интерес. В первую очередь, благодаря Кириллу Капризову, который все лето вел непростые переговоры с клубом, но все завершилось успешно: россиянин подписал контракт, приехал в расположение команды в хорошей форме и был полон сил снова творить на льду.

Сама игра получилась не слишком богатой на события. В начале второй двадцатиминутки «Анахайм» открыл счет, когда Якоб Сильверберг обманул голкипера «Уайлд» Кэма Тэлбота и из-за ворота завел шайбу в угол.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Миннесота» отыгралась лишь ближе к концу двадцатиминутки, но сделала это красиво. Главный специалист по красоте в нынешнем составе «Уайлд» — это, конечно, наш герой Кирилл, который начал симпатичную комбинацию в большинстве: отпасовал на Матса Цуккарелло на ближней штанге, тот перевел на Кевина Фиалу, который воспользовался шансом. А ведь многие на месте россиянина просто бросили бы по воротам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Возможности забить самому у Капризова были, хотя и не так много. В одном из эпизодов шайба срикошетила от Кирилла и угодила в перекладину ворот «Дакс». В другом моменте Цуккарелло отправил россиянина и Эрикссона Эка в быстрый контрвыпад, но выход два в один остановил голкипер Столарз.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда все уже ждали овертайма, «Миннесота» смогла вырвать победу. За 8 секунд до окончания основного времени защитник «Уайлд» Мэтт Дамба зарядил щелчком издали, а Маркус Фолиньо здорово доработал на добивании на пятачке.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новое лидерское звено «Уайлд» в лице Капризова, Эрикссона Эка и Матса Цуккарелло выглядело очень прилично. Сам Кирилл отыграл более 20 минут, отметился тремя бросками в створ и одним набранным очком. Не сказать, чтобы Капризов сразу выдал феерию, но 97-й номер «Дикарей» убедил всех, что его главные творения скоро появятся.

Ну, а внимания со стороны прессы ему не занимать: именно Кирилла поместили на обложку очередного номера авторитетного журнала The Hockey News.

Во время загрузки произошла ошибка.

Максим Замятин

Анахайм
1:2
0:0, 1:1, 0:1
Миннесота
 «Наказали за то, что я женщина». Непристойную модель заблокировали на популярном сайте из-за откровенной одежды
«Хочу в постели вот такое». Божена Рынска дала унизительную характеристику Виктории Лопыревой
Не надо усложнять. Почему российский футбол до сих пор в кризисе
«Спартак» — «Динамо» и дебют Гисдоля. Что будет сегодня в РПЛ
В России фаворитов снова ждут проблемы: что смотреть на выходных
Пустят ли Логинова на ОИ? Кто будет добывать медали для России
Подколзин забил свой первый гол в НХЛ и кричал от радости
«Барселона» хочет сделать из Педри и Гави новых Хави и Иньесту
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь