«Бостон» обыграл «Даллас», Радулов и Гурьянов — без очков
Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Даллас Старз».
Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Даллас Старз».
Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе победителей забивали Брэд Маршан (дважды) и Джейк Дебраск. За «Даллас» отличился Люк Гленденинг. Российские нападающие Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились результативными действиями.
В другом матче «Детройт Ред Уингз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:1.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4−1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.
Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».