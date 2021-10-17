«Бостон» обыграл «Даллас», Радулов и Гурьянов — без очков

Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Брэд Маршан (дважды) и Джейк Дебраск. За «Даллас» отличился Люк Гленденинг. Российские нападающие Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились результативными действиями.

В другом матче «Детройт Ред Уингз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:1.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4−1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.