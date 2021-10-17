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11:50 (мск), источник: Sport24

28 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Айлендерс», Сорокин пропустил 5 шайб

В ночь на 17 октября (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс».

Флорида
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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой «Пантерз» со счетом 5:1.

В составе победителей хет-триком отметился Сэм Беннетт. Еще по голу забили Энтони Дюклер и Александр Барков. Голкипер Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 29.

Автором единственной шайбы «островитян» стал Оливер Вальстрем. Вратарь Илья Сорокин отразил 24 броска из 29.

Флорида
5:1
1:0, 2:0, 2:1
Айлендерс
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