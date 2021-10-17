28 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Айлендерс», Сорокин пропустил 5 шайб
В ночь на 17 октября (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс».
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АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
В ночь на 17 октября (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча завершилась победой «Пантерз» со счетом 5:1.
В составе победителей хет-триком отметился Сэм Беннетт. Еще по голу забили Энтони Дюклер и Александр Барков. Голкипер Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 29.
Автором единственной шайбы «островитян» стал Оливер Вальстрем. Вратарь Илья Сорокин отразил 24 броска из 29.