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11:54 (мск), источник: Матч ТВ

«Рейнджерс» одержали первую победу в сезоне, Панарин набрал одно очко

«Монреаль Канадиенс» на своем льду уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Монреаль
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Встреча завершилась со счетом 1:3.

В составе победителей Артемий Панарин сделал результативную передачу. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 31 бросок. Защитник канадского клуба Александр Романов за матч нанес три броска в створ ворот.

«Рейнджерс» одержали первую победу в сезоне. «Монреаль» уступил во всех трех играх.

Монреаль
1:3
0:0, 0:1, 1:2
Рейнджерс
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