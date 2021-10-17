«Рейнджерс» одержали первую победу в сезоне, Панарин набрал одно очко
«Монреаль Канадиенс» на своем льду уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Монреаль
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
«Монреаль Канадиенс» на своем льду уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 1:3.
В составе победителей Артемий Панарин сделал результативную передачу. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 31 бросок. Защитник канадского клуба Александр Романов за матч нанес три броска в створ ворот.
«Рейнджерс» одержали первую победу в сезоне. «Монреаль» уступил во всех трех играх.