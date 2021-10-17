«Молимся, что он в порядке». Кучеров еле доехал до скамейки: что произошло?

Действующий чемпион НХЛ, выигравший два Кубка Стэнли кряду, «Тампа-Бэй Лайтнинг» столкнулся с заметными трудностями на старте нового сезона. В двух первых матчах регулярки «молнии» в общей сложности пропустили невероятные для себя 12 шайб. Сначала подопечные Джона Купера потерпели крупное поражение от «Питтсбург Пингвинз» (2:6), а затем им пришлось устраивать феноменальный камбэк во встрече с «Детройт Ред Уингз» (7:6 ОТ), чтобы избежать второго поражения подряд. В ходе прошлого матча «молнии» «горели» 0:3 и 3:6, но смогли перевести игру в дополнительное время, где отличился чешский нападающий Ондржей Палат.

По-разному сложился старт сезона для российских хоккеистов «Тампы». Лучший голкипер мира Андрей Василевский в двух матчах пропустил девять шайб (ещё три влетели в пустые ворота), справившись только с 84,5% бросков. Его соотечественник защитник Михаил Сергачёв с ужасным результатом «-7», разумеется, временно оккупировал статус худшего игрока лиги по показателю полезности. Зато лучший бомбардир двух последних плей-офф Никита Кучеров уже в матче с «Детройтом» показал себя во всей красе, забив гол и оформив ассистентский хет-трик.

Минувшей ночью «Тампа» проводила выездной матч в столице США. Местный «Вашингтон» стартовал в этой регулярке с эффектной победы над «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), а главным героем той встречи стал капитан столичной команды Александр Овечкин. Каждый год перед стартом сезона находятся уникумы, которые считают своим долгом заявить, что российский нападающий уже закончился, и его время безнадёжно ушло. На сей раз хайпануть решил бывший тафгай Джон Скотт, но Овечкин очень быстро успокоил своих скептиков, набрав 4 (2+2) очка в игре с «рейнджерами».

Благодаря оформленному дублю ему удалось выйти на пятое место в списке снайперов НХЛ всех времён, обойдя Марселя Дионна. У легендарного канадца на счету была 731 заброшенная шайба, а у россиянина теперь — 732. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766), а на четвёртой позиции — Бретт Халл (741).

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Первый период не принёс заброшенных шайб, а в концовке второго отрезка Овечкин продолжил преследование Халла. Александр завладел игровым снарядом в непосредственной близости от синей линии, проехал несколько метров вперёд, выкатившись на убойную позицию и броском с кистей прошил Василевского. Спустя всего минуту россиянин мог оформлять дубль, но голкипер «Тампы» проявил высшее мастерство, остановив шайбу на ленточки ворот.

В начале третьего периода российский вечер в столице США продолжил Сергачёв, начавший исправлять свой показатель полезности. Защитник «Тампы» отлично бросил от синей линии, восстановив равновесие в счёте. Однако через несколько минут произошёл эпизод, который может надолго испортить настроение руководству, тренерскому штабу, игрокам, да и всем поклонникам «Тампы». 28-летний звёздный форвард «Тампы» Кучеров не смог продолжить игру с «Вашингтоном» из-за полученного повреждения в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «Вашингтона» Гарнетом Хэтэуэем.

Сам по себе момент на первый взгляд выглядел абсолютно безобидным, однако Кучеров схватился за пах и с гримасой на лице отправился в раздевалку для оказания медицинской помощи. Через какое-то время Никита вернулся на скамейку запасных, провёл на ней несколько секунд, после чего окончательно проследовал в раздевалку. Свою травму россиянин получил ровно в середине третьего периода. Всего российский форвард успел провести на льду 17 минут 26 секунд, из которых 1.26 — в большинстве, отметившись одним броском в створ, силовым приёмом и одним совершённым перехватом.

В овертайме «Тампа» смогла добыть победу благодаря точному броску в исполнении Стивена Стэмкоса. На старте дополнительного отрезка «Вашингтон» не смог реализовать большинство, за что и поплатился. Вот только вряд ли положительный исход встречи прямо сейчас сильно радует и успокаивает главного тренера «Лайтнинг». Травма паха является одной из самых неприятных вещей в хоккее, и теперь весь вопрос заключается в степени серьёзности повреждения россиянина.

«Что произошло с Никитой? Мы должны будем провести обследование. Я не врач и не могу определить что-то даже через монитор, поэтому у меня нет возможности ответить, каково его состояние. Его осмотрят, когда мы вернёмся. Он крепкий парень, так что, надеюсь, всё не так уж плохо. Но опять же, ещё слишком рано говорить, что не так», — сразу после завершения матча заявил наставник «Тампы».