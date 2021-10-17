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12:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Сент-Луис» победил «Колорадо», Бучневич и Барбашев сделали по результативной передаче

«Сент-Луис» в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 5:3.

Сент-Луис
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Источник: Reuters

В составе «блюзменов» дубль оформил Дэвид Перрон, еще по шайбе забросили Джастин Фолк, Брэйден Шенн и Райан О’Райлли, Павел Бучневич и Иван Барбашев отметились результативными передачами. У «Эвеланш» шайбы забросили Андре Бураковски, Тайсон Йост и Джейти Компер.

«Сент-Луис» набрал 2 очка, у «Колорадо» 2 очка после двух игр.

Колорадо
3:5
0:1, 1:2, 2:2
Сент-Луис
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