«Сент-Луис» победил «Колорадо», Бучневич и Барбашев сделали по результативной передаче
«Сент-Луис» в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 5:3.
Сент-Луис
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«Сент-Луис» в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 5:3.
В составе «блюзменов» дубль оформил Дэвид Перрон, еще по шайбе забросили Джастин Фолк, Брэйден Шенн и Райан О’Райлли, Павел Бучневич и Иван Барбашев отметились результативными передачами. У «Эвеланш» шайбы забросили Андре Бураковски, Тайсон Йост и Джейти Компер.
«Сент-Луис» набрал 2 очка, у «Колорадо» 2 очка после двух игр.