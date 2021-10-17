«Сент-Луис» победил «Колорадо», Бучневич и Барбашев сделали по результативной передаче

В составе «блюзменов» дубль оформил Дэвид Перрон, еще по шайбе забросили Джастин Фолк, Брэйден Шенн и Райан О’Райлли, Павел Бучневич и Иван Барбашев отметились результативными передачами. У «Эвеланш» шайбы забросили Андре Бураковски, Тайсон Йост и Джейти Компер.